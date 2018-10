Geistreicher Rückblick auf die 1960er-Jahre

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Frank Göritz, der Organisator der Konzertreihe „Kulturherbst im Ofenhaus“, glaubte am Sonntag an ein Déjà-vu-Erlebnis. Acht Jahre waren seit dem ersten Konzert von Maren Kroymann in Bernau (Barnim) vergangen. Die Komödiantin, Schauspielerin und Sängerin war in dieser Zeit noch um einiges bekannter geworden. Sie hat wieder eine eigene Fernsehsendung und für diese im Frühjahr den Grimme-Preis bekommen. Doch als sie an diesem Sonntag in Vorbereitung des Abendkonzertes ins „Ofenhaus“ kommt, ist sie so wie immer: offen, freundlich, bodenständig. Jeden begrüßt sie mit Handschlag. „Glauben Sie mir, das haben wir bei Künstlern auch schon anders erlebt“, sagt Göritz am Abend den Konzertbesuchern im ausverkauften „Ofenhaus“.

„In My Sixties“ heißt das Programm, mit dem Maren Kroymann und ihre Band durch die Lande touren. Darin geht es um die Musik der 1960er-Jahre, der sich die Künstlerin mit unverstelltem Blick, tabulosem Elan und frischem Interesse anlässlich ihres nahenden persönlichen Jubiläums „50 Jahre Pubertät“ widmet. Maren Kroymann hat gegenüber anderen Interpreten mindestens drei entscheidende Vorteile: Sie ist eine ausgezeichnete Sängerin, hat exzellente Musiker an ihrer Seite und versteht es, mit den Geschichten, die sie auf äußerst unterhaltsame Weise erzählt, die Zuhörer zu fesseln.

Die britische Popsängerin Dusty Springfield – Stil-Ikone der 1960er-Jahre – hat es Maren Kroymann bereits als Teenager besonders angetan. „Sie war meine ältere Schwester, die ich nie hatte“, sagt sie. Sie erinnert sich an Springfields Lieder als eine Art „Gebrauchsanweisung auf höchstem musikalischen Niveau: Wie kriege ich einen Mann und wie halte ich ihn?“ Mit „I Only Want To Be With You“ steigt Maren Kroymann ein. Es folgt „Some Of Your Lovin“. Angetan haben es in ihrer Jugend, 1967 absolvierte sie ein College-Jahr in den USA, auch Titel sogenannter Girlgroups. „Das waren unbedarfte junge Frauen, die sehr selbstbewusst waren“, erinnert sich die Entertainerin. „Ich hatte bis dahin gedacht, dass man Talent haben muss, wenn man auf eine Bühne geht“, plaudert sie weiter. Diese Girlgroups hätten sie eines Besseren belehrt. „Die Entkoppelung von Leistung und gemocht werden – ich fand das sehr amerikanisch …“

„Lady Sunday Afternoon“ von den Kinks, „Standing On The Corner“ von Dean Martin und immer wieder Titel von Dusty Springfield – zweieinhalb Stunde arbeitet sich Maren Kroymann durch ihre Sixties, setzt sich mit musikalischen Edelsteinen genauso auseinander wie mit dem „ideologischen Geröll“ jener Zeit. Sie wird mit tosendem Applaus belohnt.