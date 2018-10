Lkw durchbricht Leitplanke

Mandy Oys

Oberhavel (MOZ) Ein geplatzter Reifen war der Grund für einen Lkw-Unfall am frühen Dienstagmorgen am Kreuz Oranienburg. Gegen 2.30 Uhr war ein Scania laut Polizeisprecherin Ariane Feierbach nahe der Abfahrt zur B 96 von der Fahrbahn abgekommen und durch die Leitplanke gebrochen. Am Steuer saß eine 50-jährige Dänin, sie blieb unverletzt. Ihr 40-Tonner verlor nach dem Unfall Kraftstoff. Die Feuerwehr war über Stunden im Einsatz, um den Diesel zu binden, so Feierbach. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 10 000 Euro.(mo)