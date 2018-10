Dynamos Jungspunde überraschen weiterhin

Dirk Liedtke

Eisenhüttenstadt Am 5. Spieltag der Fußball-Landesliga Süd hat der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt sein Heimspiel gegen den SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen mit 2:1 gewonnen und klettert damit in der Tabelle auf den 4. Platz.

Dabei begann das Spiel nicht sonderlich gut für die Gastgeber. Einen schnell ausgeführten Freistoß nutzten die Gäste durch ihren auffälligsten Spieler Niklas Goslinowski in der 12. Minute zur frühen Führung. Diese egalisierte Benjamin Bartz nach guter Vorarbeit von Bagher Niazi mit einem platzierten Schuss aus 15 Metern in der 18. Minute fast postwendend.

Danach gelang den Einheimischen gegen gut organisierte Gäste wenig. Die Miersdorfer hatten in der Folge mehr vom Spiel und hatten durch Niklas Goslinowki gleich zweimal die Möglichkeit wieder in Führung zu gehen. Das 1:1 schmeichelte den Dynamos zur Pause und dementsprechend laut viel dann auch die Halbzeitansprache von Trainer Dirk Liedtke aus.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit kam Aziz Touré bei den Dynamos ins Spiel und sorgte für wesentlich mehr Belebung im Angriffsspiel der Gastgeber. In der 50. Minute bedurfte es schon einer außerordentlich guten Parade vom Gästekeeper Florian Peka gegen einen Schuss von Touré um die Führung der Gastgeber zu verhindern.

In der Folge drückten die Dynamos auf den Führungstreffer und wurden in der 68. Minute durch ein Elfmetertor von Maik Frühauf belohnt. Zuvor tankte sich Zwillingsbruder Steven Frühauf in seiner unnachahmlichen Art in den Strafraum und konnte nur mittels Foulspiels gestoppt werden.

Bis zur 80. Minute hatten die Dynamos das Spiel eigentlich weiter im Griff, doch dann nahm der Druck der Gäste deutlich zu. Mit Mann und Maus verteidigten die Gastgeber ihre knappe Führung und müssen sich am Ende bei Ihrem Keeper Sebastian Grummt bedanken der in der 86. Minute sensationell gegen Goslinowski aus Nahdistanz hielt.

„Es war heute ein sehr schwieriges Spiel für uns gegen eine absolut gute und eingespielte Miersdorfer Mannschaft. Wir hatten Heute viele schwierige Phasen im Spiel zu überstehen. Unser unbändiger Kampfgeist und ein erneut überragender Keeper haben dann schlussendlich zum Sieg geführt. Darauf können wir alle sehr stolz sein denn unsere Ausfallliste ist lang. Wie wir das momentan kompensieren, ist schon aller Ehren wert“, so Trainer Dirk Liedtke nach dem Spiel. (dli)

FSV Dynamo: Sebastian Grummt – Dimitrij Altengof, Konstantin Klippenstein, Yvan Ngoyou, Benjamin Bartz – Bagher Niazi (76. Najibullah Ahmadi), Maik Frühauf, Oliver Weniger, Robert Glaser (46. Aziz Touré) – Jan Kretschmann (70. Nico Urbansky), Steven Frühauf

Tore: 0:1 Niklas Goslinowski (12.), 1:1 Benjamin Bartz (18.), 2:1 Maik Frühauf (68./Foulelfmeter) – Schiedsrichter: Dominik Kolm (Seelow) – Zuschauer: 83