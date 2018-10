Auswärts punktlos – Mittwoch mit Heimrecht

jm

Stahnsdorf/Perleberg (jke) Ihre Auswärtspartien am 5. Landesliga-Spieltag haben die uckermärkischen Fußballteams verloren. Klingt das 1:2 der Schwedter bei Spitzenreiter RSV Eintracht durchaus ordentlich, kam das 0:3 des Angermünder FC beim bisher sieglosen Tabellenletzten Einheit Perleberg nicht ganz so erwartet.

Alle drei Treffer der Stahnsdorfer Partie fielen in der Viertelstunde vor der Pause: Legte Dennis Keller nach einer halben Stunde für die Platzherren vor, so gelang Radoslaw Stasiak sieben Minuten später der Ausgleich. Aber Keller konnte fünf Minuten vor dem Seitenwechsel den alten Abstand wieder herstellen (2:1/40.). „Alle im Team zeigten heute eine tolle Zweikampfstärke, eine super Mentalität“, würdigte Coach Uwe Zenk nach dem Abpfiff aus Sicht der Oderstädter. Leider hätten zwei Unaufmerksamkeiten zu den vermeidbaren Gegentoren geführt – „ein Unentschieden wäre an diesem Nachmittag durchaus gerecht gewesen“, urteilte der Trainer.

Die Gastgeber seien schon überrascht gewesen, dass vor allem die jungen Spieler (Marcus Rechenberger, Bjarne Zenk) auf den Außenbahnen so gut wie nichts zuließen. Und ein wenig haderte der Gast auch mit der Schiedsrichter-Leistung, viel mehr am ungleichen Maß des Referees. Bei einer Foulstatistik von 24:10 in der ersten Halbzeit „zugunsten“ der Gastgeber habe es beispielsweise nur zweimal Gelb für die Oderstädter, keine einzige Verwarnung für den Tabellenführer gegeben. Dass einmal „Gelb“ später noch Konsequenzen hatte (Gelb/Rot gegen Patrick Büchner/81.) sei hier der Vollständigkeit halber noch erwähnt. „Das Ergebnis ist schade – aber wir waren zufrieden mit der Einstellung der Mannschaft“, nahm Uwe Zenk als Fazit für die nächste Aufgabe am Mittwoch gegen den SV Zehdenick mit.

Gegen das Oberhavel-Team hat man insbesondere aus der Vorsaison noch eine Rechnung offen: Nach idealem Auftakt (vier Siege in Folge) kassierte der FCS gegen den SVZ am fünften Spieltag eine 0:3-Heimpleite. Das soll diesmal am sechsten Spieltag deutlich anders aussehen.

Im AFC-Spiel beim bisherigen Schlusslicht Einheit Perleberg fehlten neben dem gelbgesperrten Tobias Schuchert auch noch Kaan Ergün und Tobias Koß. Die ersten Minuten waren durch viele Zweikämpfe geprägt – ein zerfahrenes Spiel. Trotzdem hatten die Gäste durch Ian Beckmann und Martin Oertel sehr gute Möglichkeiten zur Führung. In einer insgesamt ausgeglichenen ersten Hälfte kamen die Perleberger nach einem Eckball zu ihrer besten Chance.

Gleich nach dem Seitenwechsel scheiterte Beckmann am Einheit-Keeper, dann agierte der AFC im eigenen Strafraum zu unentschlossen, was Julius Neukirch zum 1:0 nutzte (58.). So stand es bis in die Schlussphase hinein. „Beim 2:0 wurden wir von einem langen Ball überrascht. Die Flanke von der Grundlinie verwandelte Lukas Neukirch gegen die Laufrichtung unseres Torwarts Kevin Oppelt“, informiert Angermündes Coach Matthias Kandula. Die Gäste versuchten noch einmal alles für eine Ergebniskorrektur, aber nach einem AFC-Ballverlust gelang den Perlebergern binnen zwei Minuten der Doppelschlag gegen die aufgerückte Deckung – 3:0 durch Brian Strauch (83.).

Am Mittwoch kommt nun der souveräne Tabellenführer ins Jahnstadion (24:2 Tore aus fünf Siegpartien). Die Angermünder haben sich in jüngerer Vergangenheit gern mal an stärkeren Gegnern besonders aufgerichtet, allerdings sind die Erinnerungen an das jüngste Aufeinandertreffen auch nicht die besten: Mit 0:5 unterlag man dem RSV Eintracht am letzten Spieltag 2017/18 Mitte Juni.