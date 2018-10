Spitzenspiel endet torlos

Helmut Musick

Beeskow Eine Nullnummer gab es im Spitzenspiel der Fußball-Landesklasse Ost am Sonntag zwischen Preußen Beeskow und Grün-Weiß Rehfelde. Dabei waren die Beeskower ganz sicher zufriedener mit dem Resultat. Denn spielbestimmend waren die Gäste, die auch die besseren Torchancen hatten.

Schon in der ersten Halbzeit deutete sich an, dass es der stark ersatzgeschwächte Gastgeber schwer hat gegen die Grün-Weißen aus Märkisch-Oderland. Es war nicht zu übersehen, dass das von Helmut Fritz trainierte Team mit einem Dreier aus Beeskow zurückkehren wollte.

So gestaltete sich dann auch das Spiel. Torhüter Marcus Korn konnte in der 36. Minute einen Rückstand mit einer Klasse-Parade gegen Tony Frontzek gerade noch verhindern. Nur selten konnten sich die Preußen von Angriffsdruck der Gäste befreien. Die erste verheißungsvolle Situation war ein Schuss von Silvio Lehmann (44.), den Michael Petzold im Rehfelder Tor aber entschärfte.

Auch in der zweiten Hälfte hatten die Rehfelder die besseren Chancen. So war Marcus Korn abermals mit einer Glanzparade beim Schuss von Bledar Mahmuti zur Stelle und verhinderte die Gäste-Führung. Den platzierten Schuss lenkte er reflexartig noch zur Ecke (71.). Wenig später war es Eric Bohlemann, der allein vor Korn auftauchte und den Ball freistehend über dessen Kasten jagte (75.). Nur ansatzweise konnten die Hausherren ihre Fähigkeiten andeuten. Sie waren aber nicht in der Lage, das Spiel zu entscheiden. So blieb es am Ende beim torlosen Remis.

Rehfeldes Trainer Helmut Fritz: „Für ein Spitzenspiel gab es relativ viele Torchancen für uns, die wir aber leider allesamt nicht verwerten konnten. Für Beeskow stellt das Unentschieden sicherlich einen Punktgewinn dar.“

Der Beeskower Trainer Robert Fröhlich war der gleichen Meinung: „Heute muss man eindeutig sagen, dass wir einen Punkt gewonnen haben. Rehfelde war die bessere Mannschaft.“(hmu)

Preußen Beeskow: Marcus Korn – Eric Melchert, Silvio Lehmann (85. Oliver Jakopaschke), Jan Röhle, Hannes Wilde, Michael Ulbrich, Johannes Zillmann, Max Rosengart, Sebastian Gottschall (63. Marcel Vorndamm), Paul Harmuth, Raphael Schneider (63. Nico Michaelis)

Grün-Weiß Rehfelde: Michael Petzold – Sebastian Mentz (68. Robert Krebs), Eric Bohlemann, Steffen Fechtner, Bledar Mahmuti, Alec Ronald Gnass, Tobias Kunkel, Tony Frontzek, Maximilian Terzenbach, Tim Goerke, Pascal Haase

Schiedsrichter: Patryk Mettke (Vogelsang) – Zuschauer: 144