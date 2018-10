Drei Elfmeter und blau-weißer Derby-Erfolg

Heiko Hempel

Briesen Nach dem Derby in Erkner (2:2) folgte für Gastgeber Blau-Weiß Briesen gleich das nächste Derby in der Fußball-Landesliga Süd. Und die Odervorländer gewannen gegen die bis dahin noch ungeschlagene Reserve vom FSV Union Fürstenwalde 3:2 (1:1).

Die Gäste reisten ohne ihren Spieler-Trainer Christian Mlynarczyk an, der durch Holger Hartung vertreten wurde. Bei den Gastgebern fehlten neben Kapitän Mathias Klein, der verletzte Ronny Anke, der gesperrte Christoph Hanke und Max Wenzel. Dafür rutschten Björn Zickerow, Kevin Schübler und nach seiner Sperre Jacob Naskrenski in die Startelf. Zudem gab Trainer Ronny Pesch seinem gerade erst 18 Jahre alt gewordenen Keeper Danylo Plaksii erstmals die Chance, von Beginn dabei zu sein. Und der Torwart rechtfertigte das Vertrauen umfänglich.

Blau-Weiß begann konzentriert und ging wie beim letzten Aufeinandertreffen beider Teams früh in Führung. Nach einem Foul am agilen Naskrenski gab es Strafstoß. Routinier Zickerow verwandelte zum 1:0 (8.). Wer dachte, jetzt läuft das Spiel bei den Gastgebern, sah sich getäuscht.

Nach der Führung verstanden es die Briesener nicht, Ruhe in die eigenen Aktionen zu bringen. So kamen die Gäste besser ins Spiel und erzielten den nicht unverdienten Ausgleich. Einen Freistoß der Unioner von der Außenbahn konnte ein Briesener Verteidiger nicht klären, sodass der Ball zum freistehenden Jason Rupp kam und dieser aus Nahdistanz einschob – 1:1 (29.). Rupps vierter Saisontreffer. Bis zur Pause entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel.

Wie zu Beginn der Partie auch nach der Pause eine schnelle Strafstoßentscheidung durch Schiedsrichter Kevin Meißner, jedoch diesmal etwas umstrittener. Torwart Plaksii wehrte einen Flankenball mit beiden Fäusten nach vorne ab und ein Fürstenwalder Spieler, der von der Seite kam, prallte vom Keeper ab. Mert Sait nutzte die Chance zur Führung für die Gäste (49.).

Doch wie vor Wochenfrist in Erkner bewiesen die Gastgeber Moral. Sie drängten auf den Ausgleich und wurden dafür belohnt: Dennis Lucke mit seinem dritten Saisontor traf zum 2:2 (61.). Die Gäste wirkten jetzt etwas verunsichert und Briesen setzte nach. Der immens fleißige Kevin Schübler wurde vom Fürstenwalder Schlussmann Sebastian Drömert von den Beinen geholt und zum dritten Mal gab es Elfmeter. Der Gefoulte selbst verwandelte sicher zum 3:2 (68.).

In den verbleibenden 20 Minuten schafften es die Gäste nicht mehr, Briesens Führung ernsthaft in Gefahr zu bringen. Die Gastgeber verwalteten den knappen Vorsprung clever bis zum Schluss. Blau-Weiß-Trainer Pesch war selbstkritisch genug: „Wir haben wenig von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Dennoch ein emotionsgeladenes Derby mit Höhen und Tiefen für beide Mannschaften. Das Spiel hat eine Menge Kraft gekostet und ich hoffe, meine Jungs können die Akkus bis Mittwoch wieder aufladen.“

Da geht es mit einem Auswärtsspiel gegen Aufsteiger TSV Schlieben weiter. Der FSV Union Fürstenwalde II erwartet am Mittwoch ebenfalls um 15 Uhr Phönix Wildau.