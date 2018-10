Germania gelingt der erste Heimsieg

Roland Hanke

Schöneiche (MOZ) Die Fußballer von Germania Schöneiche haben in der Landesliga Süd den ersten Heimsieg der Saison geschafft. Sie gewannen am 5. Spieltag gegen den TSV Schlieben mit 1:0 (1:0). Sie sind nach dem insgesamt zweiten Dreier – den ersten Sieg gab es beim 4:1 bei Frankonia Wernsdorf – jetzt Achter in der Tabelle.

„Das war eine schwierige Angelegenheit gegen ein sehr tief stehende Mannschaft. Aber wir haben zu null gespielt und am Ende auch verdient gewonnen“, sagt René Kanow, der zusammen mit Ronny Huppert die Schöneicher trainiert. „Wir hatten noch einige Möglichkeiten, haben diese aber nicht konsequent ausgespielt.“

Die Partie hatte schon unter schwierigen Voraussetzungen begonnen. Lorenz Moritz hatte sich beim Aufwärmen verletzt und fällt wohl wieder länger aus. So mussten die Gastgeber noch vor dem Anpfiff umstellen. Und nach acht Minuten verletzte sich im Spiel Daniel Seiferth, für den Christian Heu eingewechselt wurde. „Die Mannschaft wirkte dann in der ersten Viertelstunde etwas geschockt, fing sich aber wieder“, erklärt Kanow.

Nach 28 Minuten konnten die Germania und die Zuschauer in der Autoservie-Müller-Arena an der Babickstraße aber jubeln. Kapitän David Karlsch zog nach einem Eckball von der Strafraumgrenze ab und traf zum umjubelten 1:0. Mehr Tore schossen die Gastgeber nicht und mussten deshalb bis zum Schluss auch etwas zittern, denn die Gäste blieben bei einigen Kontern gefährlich. Doch die blieben ohne Erfolg.

Nun geht es für Germania Schöneiche in der englischen Woche am Mittwoch, ab 15 Uhr, bei Eintracht Miersdorf/Zeuthen weite, ehe am Sonnabend, ab 14 Uhr, das Heimspiel gegen den derzeitigen Tabellendritten VfB Hohenleipisch auf dem Programm steht. (RH)

Germania Schöneiche: Chris Küter – Tim Rakete, Martin Gruner, Christopher Schmidt – Paul Mitscherlich, Mark Pietsch, David Karlsch – Holger Laube, Tu Pham – Daniel Seiferth (8. Christian Heu), Kevin Kühnel

Schiedsrichter: Enrico Großimlinghaus (Teltow) – Zuschauer: 63