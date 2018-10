Kirchenretter erhalten Schinkelpreis

Siegmar Trenkler

Neuruppin/Krangen (MOZ) Was hat die Karl-Friedrich-Schinkel-Gesellschaft mit der Dorfkirche in Krangen zu tun? Viel. Denn der Förderverein, der sich im März 2010 gegründet hat, bringt Leben in die dortige Schinkelkirche und ist der jüngste Empfänger des mit 1 000 Euro dotierten Förderpreises, den die Gesellschaft jährlich vergibt.

„Wir wollen Schinkel nicht nur als Person betrachten, sondern auch sein Umfeld, und sehen, wer sich heute damit befasst“, erklärt Prof. Hartmut Stechow vom Vorstand der Gesellschaft. Für den 30-köpfigen Verein ist das eine große Auszeichnung, wie der Vorsitzende Bernd Joachimsmeier berichtet. „Der Preis ist eine Verpflichtung, sich weiter für das Objekt im Dorf einzusetzen“, sagt er. 2004 hatte Traugott Kuhnt begonnen, Mitstreiter für die Rettung des Gotteshauses zu suchen. Derer gab es einige, die mit wenigen Einsätzen und dank der finanziellen Hilfe von Gönnern unter anderem das Dach erneuerten. Mit dem heutigen Verein wurde später versucht, für die weiteren Anstrengungen einen passenden rechtlichen Rahmen zu finden. Inzwischen sind die Decke und der Fußboden saniert, eine Heizung eingebaut, Sanitär- und Küchenräume geschaffen. Vor allem aber wurde Leben ins Haus gebracht, nicht zuletzt aufgrund der Anstrengungen von Thomas Graap, der mittlerweile genau wie Kuhnt verstorben ist. Er etablierte zusammen mit seinen Mitstreitern etwa den Kinosommer mit Filmen, die alle zu einem Thema gehören.

Genau dieses Leben in der Kirche ist es, was die Gesellschaft zu ihrer Preisvergabe bewogen hat. „Wir sind begeistert davon, was der Förderverein macht“, so Stechow. „Es ist auch ein Preis für Traugotts und Thomas’ Engagement“, meint Joachimsmeier. Die nächsten Herausforderungen für die Kirchenretter gibt es neben der Vorbereitung der nächsten Veranstaltungen schon: Sie wollen die Decke mit genau solchen Sternen versehen, wie sie auch früher schon in der Kirche zu finden waren. Unter anderem dafür soll das Preisgeld eingesetzt werden. Doch auch das Überarbeiten der Bestuhlung und weitere Projekte stehen noch auf der Liste.

Offiziell übergeben wird der Preis am 13. Oktober beim 27. Schinkeltag. Nach der Ehrung um 14 Uhr am Schinkeldenkmal auf dem Kirchplatz gibt es um 15 Uhr im Museum eine Festveranstaltung.(zig)