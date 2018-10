TKC-Volleyballer verlieren Derby

Roland Hanke

Schöneiche (MOZ) Die Volleyballer der TSGL Schöneiche haben erfolgreich Revanche im Ostbrandenburg-Derby der Dritten Liga Nord genommen. Sie setzten sich in der heimischen Lehrer-Paul-Bester-Halle gegen den TKC Wriezen mit 3:1 (25:22, 25:20, 23:25, 25:21) durch.

Am Ende jubelten die meisten der rund 200 Zuschauer in der Lehrer-Paul-Beste-Halle an der Schöneiche Dorfaue. War doch den TSGL-Volleyballern am späten Samstagabend die Revanche für die 0:3-Niederlage an gleicher Stelle in der vorigen Saison geglückt. Kurios dabei: Der jetzige TSGL-Trainer Jürgen Treppner hatte damals noch die Verantwortung auf der Bank beim Team aus Märkisch-Oderland.

Siege in den Ostbrandenburg-Derbys der beiden besten Volleyball-Mannschaften der Region scheinen die Spezialität von Treppner zu sein: „Als Trainer habe ich alle fünf Begegnungen gewonnen – zweimal in der vorigen Saison mit dem TKC, dreimal mit der TSGL: jetzt diesmal das erste und vor einigen Jahren schon einmal zwei.“ Für die Schöneicher war es der zweite Sieg im dritten Saisonspiel. Nach dem 3:1 daheim zum Auftakt gegen den VfL Pinneberg hatten sie beim SC Potsdam vor Wochenfrist glatt mit 0:3 verloren.

Deshalb freute es Coach Treppner besonders, dass seine Mannschaft im Heimspiel gegen die Wriezener mit viel mehr Schwung, Spielfreude und Stimmung aufgetreten sei. „Der Druck in solchen Derbys ist immer groß. Den hat meine Mannschaft gut verkraftet und am Ende einen verdienten Sieg geholt. Aber auch die Wriezener haben das gut gemacht.“

TKC-Trainer Ronny Linke war nicht so zufrieden mit dem Auftritt seines Teams: „In den entscheidenden Phasen haben wir die Fehler gemacht. Das Spiel hat sich in den Kleinigkeiten entschieden, bei denen die TSGL es besser gemacht hat.“ Die Wriezener seien mit einem Sieg und zwei Niederlagen schwer in die Saison gekommen. „Nun wollen wir uns im Heimspiel am Sonnabend gegen den VfK Südwest Berlin drei Punkte holen“, sagt Linke.

In allen vier Sätzen, die jeweils über 20 Minuten dauerten, ging es relativ knapp zu. In den ersten beiden Durchgängen, in denen beide Teams noch einiges an Nervosität zeigten, hatten die Gastgeber anfangs schnell mit vier bis sechs Punkte vorn gelegen, doch die Wriezener kämpfen sich immer wieder heran, um am Ende doch zu unterliegen. Es schien, dass es diesmal ein schnelles 3:0 für die Gastgeber geben würde. Allerdings hatte der TKC verständlicherweise etwas dagegen.

Denn enger wurde es zwischen beiden Mannschaften, in denen es jeweils einige neue Spieler gibt, im dritten Satz. Nach ausgeglichenem Verlauf konnte sich der TKC öfter einen kleinen Vorsprung verschaffen (16:14, 18:18, 21:19), doch die TSGL kam wieder heran und glich noch zweimal aus. Als beim 23:23 einer der recht häufigen Aufschlagfehler bei den Gastgebern kam, hatte Wriezen den ersten Satzball, den David Westphal zum 25:23 für die Gäste nutzte.

Ausgeglichen begann der vierte Durchgang (8:8). Dann setzen sich die Schöneicher vom 15:9 bis hin zum 23:14 ab. Doch die Gäste steckten nicht auf. Ihnen gelangen fünf Punkte am Stück. Danach holte die TSGL einen Punkt, aber der TKC wehrte zwei Satzbälle, ehe die Gastgeber den dritten zum 25:21 verwandelten.

Zu den besten Spielern der Partie wurden die Routiniers Lucas Grofe, (Kapitän der TSGL) und Dirk Böckermann, der seit 2010 beim TKC spielt. Seinen ersten Auftritt bei den Schöneichern hatte Maximilian Fromm, der vom Drittliga-Aufsteiger VfK Südwest Berlin kam. Und Kevin Meusel feierte sein Comeback bei der TSGL nach einem Jahr Verletzungspause.