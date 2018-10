Mixed-Paarung rettet das Unentschieden

Oliver Richter

Berlin Zum direkten Duell der Tabellennachbarn in der Bezirksklasse II schlugen die Badminton-Spieler der SG Frankfurt/Petershagen beim SC Siemensstadt I auf. Mit einem 4:4 teilten sich die Mannschaften die Punkte.

Oliver Richter/Maik Müller hatten im ersten Doppel mit ordentlich Gegenwehr zu kämpfen, konnten nach drei spannenden Sätzen ihre Serie nicht fortsetzen und wurden gestoppt. Das zweite Herrendoppel Lars Kühn/Basti Winter konnte ausgleichen und gewann sein Spiel 2:0. Das Damendoppel Susi Rötger/Ilka Müller spielte gut mit, hatte aber nach zwei Sätzen das Nachsehen. Mit dem verlorenem Dameneinzel der Spielgemeinschaft durch Susi Rötger konnten sich die Hauptstädter absetzen und ihre Führung auf 3:1 ausbauen.

In den Herreneinzeln und im Mixed mussten nun Punkte her, jedoch hatte Winter im ersten Einzel keinen Erfolg und verlor 0:2. Richter und Müller zogen nochmal an und konnten durch ihre deutlichen Einzelsiege (jeweils 2:0) zwei wichtige Zähler auf ihrem Mannschaftskonto verbuchen. Somit hatte das Mixed Hans-Georg Pesch/Ilka Müller eine besonders schwere Aufgabe zu lösen. Die eingespielte Paarung ging mit dem Druck sehr gelassen um. In einem wahren Schlagabtausch, ständigen Führungswechseln und spannenden Ballwechseln steigerten sich Pesch und Müller immer mehr ins Spiel hinein und fuhren den vierten Teamzähler ein. „Das Mixed hat perfekt harmoniert. Beide konnten mit Routine, List und Übersicht den Gegner an die Wand spielen und uns das Unentschieden retten“, äußerte sich Mannschaftsleiter Oliver Richter sichtlich erfreut auch zum jetzigen ersten Tabellenplatz.