Preussen spielt sich in einen Rausch

Ulrich Gelmroth

Brieselang Mit einem hochverdienten 6:1-Erfolg beim Oberligaabsteiger Grün-Weiß Brieselang sorgte Preussen Eberswalde für eine Überraschung in der Fußball-Brandenburgliga. Die Elf von Trainer Obrad Marjanovic verteidigte konzentriert und agierte in der Offensive hervorragend.

Zu dem Spiel nach Brieselang reisten die Eberswalder mit viel Respekt, wollten nicht wie beim einzigen Aufeinandertreffen 2015 in der Liga auf dem Kunstrasen unter die Räder kommen (0:6), wie es Trainer Marjanovic auf der späteren Pressekonferenz bekannte. Dementsprechend war das Spiel der Gäste, die fast in Bestbesetzung antraten, ausgerichtet: Hinten dicht und nach vorn geradlinig auf Torejagd mit dem beiden Stürmern Arafa El-Moghrabi und Chinonso Okoro.

Es klappte bestens. Bevor sich Brieselang formiert, sich auf Preussen eingestellt hatte, stand es schon 3:0 für die Marjanovic-Elf (12.). „Die Stürmer haben das gemacht, was wir von ihnen erwartet haben: je zweimal schon vor der Pause getroffen. Klasse!“, freute sich Preussens Trainer schon zur Halbzeit und forderte ein weiteres konzentriertes Spiel bis zum Abpfiff. So sollte es dann auch geschehen.

Völlig überrascht vom Auftritt der Gäste führte ein Fehlpass in der Grün-Weiß-Abwehr zum ersten Treffer durch El-Moghrabi (1:0/5.). Sekunden darauf erkämpfte sich Okoro im Mittelfeld das Leder, sprintete durch die Abwehr und düpierte auch noch Keeper Eike Doht bei seinem Treffer (2:0/6.). Alles innerhalb einer Minute. Dann erneut wieder El-Moghrabi. Doch seinem zweiten Treffer (7.) blieb die Anerkennung wegen knappen Abseits verwehrt. Dafür schlug El-Moghrabi nach feiner Kombination von Nick Lange über Okoro auf seinem Sturmpartner erneut zu. Es stand 3:0 (12.) für die Gäste und die Heim­elf strauchelte total verunsichert einem Debakel entgegen. Zumal Preussen weiter powerte, vor Spielfreude strahlte und weitere Topchancen hatten. Dann kam Brieselang doch besser ins Spiel, hatte einige gute Möglichkeiten (26./33./34.), die Torwart Jacek Malanowski mit seinen sehr sicher agierenden Vorderleuten allesamt entschärfte. Mit einem schnellen Gegenzug über zwei Stationen auf den durchgestarteten Okoro, der auch noch Torwart Doht vernaschte, sorgte Eberswalde noch vor dem Seitenwechsel für eine Vorentscheidung. Mit einem beruhigenden 4:0 in der Rückhand ging die Marjanovic-Elf in die Pause.­

Am Spielgeschehen änderte sich wenig. Die Spieler von Grün-Weiß, in der Halbzeitpause vom Trainer Patrick Schlüter aufgerüttelt, stemmten sich zwar vehement gegen das drohende Dilemma, die besseren Akzente setzten jedoch die Gäste. Nach sehenswerten Spielzügen scheiterten erst beide Stürmer an Keeper und Abwehr (50.), dann Moris Fikic im Eins-gegen-Eins mit Doht im Tor (52.). Auf der Gegenseite dann Foulelfmeter für Preussen. Den verwandelte Verteidiger Lars Schöffel zum 0:5 (56.). Eberswalde kontrollierte klar das Spiel und Stürmer Okoro machte noch seinen dritten Treffer (68./0:6). Danach ließen es die Eberswalder etwas ruhiger angehen. Der Ehrentreffer für die Grün-Weißen durch Dragan Erkic (82./1:6) erfreute weder die Heimelf noch die total enttäuschten 100 Brieselanger Zuschauer. „Glückwunsch an Eberswalde. Nach 12 Minuten dachte ich schon es sei Weihnachten, so viele Geschenke hatten wir verteilt. Zudem fehlte uns Leidenschaft und Herz, um uns gegen die Niederlage erfolgreich zu wehren“, resümierte ein enttäuschter Gastgeber-Trainer und entschuldigte sich bei den Fans für den Auftritt seiner Elf. Freude pur dagegen bei den Eberswaldern. „Mit diesem Auftritt und Auswärtssieg in der Hinterhand gehen wir jetzt mit neuer Zuversicht die kommenden schweren Spiele an“, bekennt ein sichtlich zufriedener Preussen-Trainer in der Pressekonferenz nach der Partie.

Eberswalde führt als Siebter, jetzt mit sieben Zählern, das breite Mittelfeld an. Eine angenehme Momentaufnahme für die Preussen, die am Mittwoch gegen TuS Sachsenhausen (15 Uhr im Westendstadion) und am Samstag beim FSV Bernau die Möglichkeit hat, den positiven Trend zu untermauern.