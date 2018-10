Heimsieg nach zähem Start

Christopher Kranich, Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Handballerinnen des HSC 2000 Frankfurt haben im zweiten Heimspiel der Brandenburgligasaison den zweiten Heimsieg eingefahren. Gegen den Lausitzer HC Cottbus stand ein verdientes 27:21 (13:13) zu Buche. Die HSC-Frauen verbessern sich damit auf Rang 5 der Tabelle.

Die Gastgeberinnen vom HSC gingen sehr nervös in die Partie und die Cottbusserinnen erwischten den besseren Start. Die erst 18-jährige Neira Voigt drückte in den Anfangsminuten dem Spiel ihren Stempel auf und bereitete den Frankfurterinnen einige Probleme. Erst nach vier Zeigerumdrehungen erlöste die ehemalige Cottbuserin Nora Tübbicke mit ihrem Wurf von Rechtsaußen ihre Mannschaft zum 1:2. Doch auch in der Folgezeit stotterte der HSC-Motor gewaltig und man leistete sich allein 15 technische Fehler in Halbzeit eins. So liefen die Frankfurterinnen fast 25 Minuten einen Rückstand hinterher und konnten das erste Mal beim 11:11 ausgleichen. In die Kabinen ging es mit einem leistungsgerechten 13:13.

In der Halbzeitansprache forderte Trainer Michael Schuster mehr Konzentration und Bewegung im Angriffsspiel und eine noch entschlossenere Deckungsarbeit. Dieser Forderung kamen die HSC-Frauen sofort nach. Mit mehr Bewegung mit und ohne Ball fanden die Oderstädterinnen nun besser die Lücken im Lausitzer Abwehrverbund und konnten sich nach zehn Minuten in der zweiten Halbzeit auf 19:16 absetzen. Die Gäste ließen sich jedoch nicht vollends abschütteln und hielten den Rückstand auf zwei bis drei Tore.

Mit zunehmender Spieldauer gingen dem LHC gegen eine besser verschiebende HSC-Abwehr und einer überragenden Anita Tumaszyk im Tor die Ideen aus. Nach 50 Minuten stand es 24:18. Die Partie war entschieden und die letzten zehn Minuten bis zum 27:21 brachte man souverän über die Zeit. Bereits jetzt haben die HSC-Frauen ihre Punkteausbeute aus der letzten Saison verdoppelt und stellen endlich einen ernstzunehmenden Gegner da.

HSC-Trainer Michael Schuster zeigte sich nach dem zweiten Saisonsieg hochzufrieden: „In der ersten Halbzeit haben wir durch viele technische Fehler den Gegner stark gemacht. Allerdings wussten wir, dass der Kader des LHC nicht die Breite hat und sie deswegen irgendwann einbrechen werden. Dies konnten wir ausnutzen.“ Er verteilte außerdem ein Sonderlob an Anita Tumaszyk: „Sie war heute unsere einzige Torfrau und hat fantastisch gehalten.“ Für Schuster war es keine gewöhnliche Partie, schließlich war er 15 Jahre als Trainer bei den Cottbusserinnen tätig und kannte alle Spielerinnen. „Das ist natürlich etwas Besonderes und war heute ein eigenartiges Gefühl. Ich habe daher auch nur verhalten gejubelt“, erklärte er.

Ganz anders die Gefühlslage bei LHC-Trainer Ramon Quarta, der seinerseits viele Jahre in mehreren Frankfurter Vereinen als Trainer aktiv war: „Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Wir haben vorne zu viel liegen gelassen und waren hinten nicht konsequent. Die Frankfurterinnen waren nicht besser, wir haben einfach nicht getroffen.“ Für ihn sei es kein besonderes Spiel gewesen. „Überhaupt nicht“, betonte Quarta. Das Engagement in der Lausitz habe sich im Sommer ergeben. „Der LHC ist auf mich zugekommen. Leider ist der Ausbildungsstand der jungen Spielerinnen einfach zu schlecht. Wir brauchen mindestens ein halbes Jahr, um die Mannschaft tauglich für diese Liga zu machen“, konnte er sich einen Seitenhieb in Richtung seines Gegenübers nicht verkneifen.

Frankfurt: Anita Tumaszyk – Anne Liebenthal (5/2), Nadine Wegener (4), Lisa-Marie Busse (4), Nadine Lauersdorf (4), Anne Lubetzki (4/1), Elisa Winkowski (2), Nora Tübbicke (2), Julia Kupper (1), Carol-Ann Blankenfeld (1), Kathleen Rußmann, Henriette Doerfert, Lisa Berger

Siebenmeter: HSC 6/3, LHC 7/6 – Zeitstrafen: HSC 1, LHC 2 – Schiedsrichter: Felix Eilliger und Sebastian Kittel – Zuschauer: 100