Neuruppins Einwohnerzahl sinkt

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Weil knapp 200 Menschen mehr gestorben sind als geboren wurden, sank die Einwohnerzahl in der Fontanestadt Neuruppin 2017 deutlich unter die 31 000er-Marke.

Nach den am Freitag von der Landes-Statistikbehörde veröffentlichten Zahlen wurden im vorigen Jahr 246 Neugeborene in der Kreisstadt als Neubürger registriert. Demgegenüber verstarben 439 Menschen, die dort ihren Hauptwohnsitz hatten. Das Wanderungsplus konnte den Bevölkerungsverlust nicht ausgleichen: Mit 1 468 Menschen zogen nur 47 mehr zu als fort. Die Einwohnerzahl sank von 31 037 auf nun 30 889.

Auch in Rheinsberg mit seiner Kernstadt und den 16 weiteren Ortsteilen gab es binnen Jahresfrist weniger Einwohner: Die Zahl sank von 8 161 auf 8 111. Geburten wurde 2017 insgesamt 65 registriert. Verstorbene gab es 118, also 53 mehr. Die Zuwanderung hielt sich mit 377 Zu- und 374 Wegzügen fast die Waage.

Ein Bevölkerungsplus hat wie in den Vorjahren die Gemeinde Fehrbellin zu verzeichnen. Auch das ist einer höheren Zu- als Abwanderung zuzuschreiben. 521 Neuanmeldungen standen 2017 nur 463 Abmeldungen gegenüber. Der Sterbeüberschuss bei 76 Neugeborenen und 97 Verstorbenen konnte damit mehr als aufgefangen werden, so dass die Einwohnerzahl des Rhinstädtchens mit seinen 17 Orts- und 16 Gemeindeteilen von 8 849 auf 8 886 leicht gestiegen ist.

In Walsleben lebten am Ende des Jahres 786 Menschen – sieben weniger als Ende 2016. Es gab sechs Geburten und zehn Sterbefälle sowie 46 Zu- und 49 Wegzüge. In Temnitztal wanderten 67 Menschen ab und 58 zu. Bei nur acht Geburten und 16 Sterbefällen sank damit die Bevölkerung auf 1 443. Märkisch Linden verzeichnete dagegen mit 1 180 Einwohnern ein kleines Plus: bei elf Geburten, zehn Sterbefällen, 78 Zu- und 73 Wegzügen. Temnitzquell konnte sechs Neugeborene begrüßen. Gestorben waren sieben Einwohner. 36 Menschen meldeten sich neu an und 32 ab. Die Drei-Dörfer-Gemeinde hatte 758 Einwohner Ende 2017. Storbeck-Frankendorf bleibt mit 481 Einwohnern die kleinste Temnitz-Gemeinde – bei drei Geburten, vier Sterbefällen, 28 Zu- und 19 Fortzügen. In Dabergotz hatte es Anfang 2017 611 und nach zwei Geburten und sechs Verstorbenen Ende des Jahres 622 Einwohner gegeben – weil mit 34 Neuankömmlingen doppelt so viele Menschen zu- als wegzogen.

In der Stadt Lindow und ihren Ortsteilen lebten Ende 2017 mit 3 054 Einwohnern 26 mehr als ein Jahr zuvor. 252 Neuanmeldungen standen nur 191 Fortzüge gegenüber. Der Sterbeüberschuss ist bei 24 Neugeborenen und 60 Verstorbenen aber hoch. In Herzberg zählten die Datensammler 653 Einwohner. Im Jahr 2017 sind für die Gemeinde fünf Geburten, sechs Sterbefälle, 38 Zu- und 43 Fortzüge registriert worden. Die kleinsten Gemeinden des Landkreises bleiben Rüthnick mit 471 und Vielitzsee mit 463 Einwohnern. Drei Geburten und sechs Verstorbene bei 23 Zu- und 38 Fortzügen wurden für Rüthnick sowie sechs Neugeborene, sechs Sterbefälle, 34 Zu- und 29 Abwanderungen für Vielitzsee gezählt.