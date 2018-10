Laesicke war nicht mehr umzustimmen

Da war die SPD-Welt noch in Ordnung: Hans-Joachim Laesicke vor genau einem Jahr bei seinem letzten Stadtempfang als Bürgermeister mit Ministerpräsident Dietmar Woidke und dessen Vorgänger Matthias Platzeck in der Orangerie im Schlosspark © Foto: MOZ/Klaus D. Grote

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der Parteiaustritt von Hans-Joachim Laesicke hat zu sehr unterschiedlichen Reaktionen innerhalb und außerhalb der SPD geführt. Laesicke selbst erfuhr auch Zustimmung. Seine Entscheidung begründete er erneut ausführlich.

Eine Dreiviertelstunde lang hatte Brandenburgs SPD-Generalsekretär Erik Stohn in der vergangenen Woche mit Laesicke telefoniert und versucht, ihn umzustimmen. „Dietmar wird dich auch noch anrufen“, kündigte Stohn an. Doch der Anruf von Ministerpräsident Woidke blieb aus. Offenbar war in Potsdam verstanden worden, dass sich Oranienburgs SPD-Urgestein nicht mehr umstimmen ließ. Die lang überlegte Entscheidung stand fest. Laesicke verglich die Parteimitgliedschaft mit einer Beziehung, um die man kämpft und in der man sich aber auch immer frage: „Passen wir überhaupt noch zusammen?“

Es passte schon lange nicht mehr. Immer wieder hatte Laesicke mit den wechselnden Parteivorsitzenden gehadert, von denen keiner auch nur annähernd an das große Vorbild Willy Brandt herangereicht habe. Auf die Frage, welche herausragenden Persönlichkeiten die deutsche Sozialdemokratie heute noch habe, fällt Laesicke kaum ein Name ein. Er nennt die frühere Neuköllner Bürgermeisterin und jetzige Familienministerin Franziska Giffey, die er als authentisch bezeichnete. Die in Frankfurt (Oder) aufgewachsene SPD-Politikerin sei auch als einzige aus dem Bundeskabinett nach Chemnitz gefahren. Sein früherer Rathaussprecher, der SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann, gehört aus Laesickes Sicht ebenfalls zu den Guten in der Partei, den er gerne weiter unterstützen wolle.

In der SPD seien auch die „kleinen Lichter“ oft zu staatstragenden Wichtigtuern geworden. Laesicke hielt sie aus. Er nahm auch die Arbeitsmarktreformen unter Gerhard Schröder und den Beschluss zu Kriegseinsätze hin. „Aber als Parteimitglied muss man immer für solche Entscheidungen einstehen“, sagt er. Die Grenzen waren für ihn oft erreicht. Dass Laesicke das rote Parteibuch überhaupt noch behielt, war unter anderem auch Matthias Platzeck zu verdanken. Der frühere Ministerpräsident und langjährige Vorsitzende der Landespartei und kurzfristige SPD-Bundeschef hatte vor genau einem Jahr bei Laesickes letztem Stadtempfang als Bürgermeister am Vorabend des 3. Oktober in der Orangerie an die langen und stets befruchtenden Gespräche mit Laesicke erinnert, die er gerne geführt habe. Einmal machte sich Platzeck auf den Weg von Potsdam nach Oranienburg, um Laesicke von einem damals schon geplanten Parteiaustritt abzubringen. Es gelang ihm.

Diesmal jedoch machte Laesicke ernst. „Es war der richtige Zeitpunkt“, erklärt er den Schritt. Es stünden unmittelbar keine Wahlen bevor, denn er wolle „seine SPDusen“ nicht schädigen. Laesicke will aber guten Gewissens morgens in den Spiegel schauen können. Das war nach der herben Niederlage bei der Bundestagswahl vor einem Jahr kaum noch möglich. Schon damals habe er beim Trauerspiel um die Parteivorsitzenden Gabriel und Schulz den Parteiaustritt erwogen. Die SPD habe sich von ihren ursprünglichen Zielen und von Utopien einer besseren Welt längst verabschiedet. Übrige geblieben sei nur noch ein Pragmatismus, um den Koalitionsfrieden zu wahren. Der von der SPD mitgetragene Umgang mit dem abgesetzten Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen habe für ihn das Fass zum Überlaufen gebracht, sagte Laesicke. Viel erklären musste er seinen Genossen deshalb eigentlich nicht mehr. Doch es gab enttäuschte, entsetzte und verächtliche Blicke, als Laesicke bei einer Parteisitzung in der vergangenen Woche seine Rücktrittsbegründung verteilte. Die Erklärung hat es in sich. Laesicke findet sehr deutliche Worte und erinnert daran, dass er seit dem Eintritt in die SPD im Januar 1990 stets einen persönlichen Seismographen bewahren wollte, der ihn an seine Überzeugungen erinnern sollte. Vasallentreue oder Parteimitgliedschaft zum eigenen Nutzen habe er stets verabscheut. Das brachte Laesicke schon in der DDR persönliche Nachteile, denn er wollte partout nicht in die SED eintreten. Statt Karriere im Außenhandelsministerium in Berlin zu machen, wurde Laesicke Justiziar beim Oranienburger Tiefbau. Seine Frau habe ihn oft wegen seiner Dickköpfigkeit kritisiert, sagt Laesicke. Doch sie gewöhnte sich an den Eigensinn ihres Mann, der oft genug auch die Oranienburger Genossen verzweifeln ließ.

So wie Laesicke mit seiner Partei haderte, so muss sich Laesicke als Rathauschef auch manchmal von den eigenen Genossen isoliert gefühlt haben. Die SPD erschwerte den Rückkauf der einst privatisierten Stadtwerkeanteile und verzögerte die Gründung einer städtischen Holding, die Laesicke eigentlich noch innerhalb seiner Amtszeit unter Dach und Fach bringen wollte. Möglicherweise hatte daran nicht nur Laesickes Dickköpfigkeit einen Anteil. Dass die SPD-Fraktion ihm stets zur Seite gestanden habe, stimmt also nicht.

Doch Grund für Laesickes SPD-Austritt war allein die Bundespolitik. Das betonte auch der Oranienburger Ortsverein und erinnerte zugleich an die großen Verdienste Laesickes um Stadt und Land sowie im Kampf gegen Rechtsextremismus. Dafür wünschte sich die SPD Laesicke weiterhin an ihrer Seite.

Doch gerade die Rechtspopulisten bejubelten jetzt den Schritt des ehemaligen Stadtoberhauptes als weiteren Beleg gegen die Wählbarkeit der SPD. Das sei ja zu erwarten gewesen, kommentierte Laesicke knapp. Und selbst wenn einige seinen Schritt als bedeutungslosen Parteiaustritt eines Rentners abtun wollten, so gab es nach der Veröffentlichung doch auch Reaktionen des Bedauerns. Jörg Hildebrandt erinnerte daran, dass seine Frau Regine Hildebrandt Laesicke sehr gemocht und stets geschätzt habe. Oranienburgs Grünen-Fraktionsvorsitzender Heiner Klemp zollte Laesicke Respekt für dessen Entscheidung und drückte gleichzeitig seine Sorge aus: „Ich hoffe, die SPD kriegt noch mal die Kurve. Für unsere Demokratie wäre es schon wichtig.“

Laesicke ist jetzt parteilos, genauso wie sein Sohn und Nachfolger im Amt. Bürgermeister Alexander Laesicke hatte zuvor bereits die SPD und danach die Grünen verlassen und seither stets seine politische Unabhängigkeit betont. Für heute Abend hat Laesicke zu seinem ersten Stadtempfang in die Orangerie geladen. Rund 200 Gäste werden genau hinhören, was das neue Stadtoberhaupt zu berichten hat. Vor einem Jahr hörten die Gäste noch die Lobeshymnen von Dietmar Woidke und Matthias Platzeck auf ihren Genossen Hans-Joachim Laesicke.