Diese Kühe sollen bald in Schulen stehen

Mit der Kamera kein Problem: Die Kühe grasen mitten in Staffelde. Mit den Nachbar gebe es deshalb aber keine Probleme, so Jessica Exner. © Foto: Marco Winkler

Jessica Exner trainiert ihre Kühe in Staffelde mindestens einmal am Tag: Sie muss die zwei Weidetiere zu 100 Prozent kontrollieren können, sollten sie im kommenden Jahr auf Schul-Tour gehen. © Foto: Marco Winkler

Staffelde (MOZ) Bis Februar gibt Jessica Exner aus Staffelde ihren Weidetieren Zeit. Dann soll feststehen, ob die Milchkühe als lehrreiches Anschauungsmaterial in Schulen überhaupt in Frage kommen. Indirekte Unterstützung könnte Hennigsdorf beisteuern. Das pädagogische Tierprojekt schaffte es in die Vorschlagliste des Bürgerhaushalts, über den am 6. Oktober abgestimmt wird.

Barbara ist neun Jahre alt, brachte in ihrem Leben sechs Kälber zur Welt und stand nie unter freiem Himmel. Katharina, zwölf Jahre alt, gebar neun Kälber und graste zumindest als Jungtier auf der Weide. Seit Ende Juli leben Barbara und Kathrin in Staffelde. „Sie stammen aus einem Milchviehbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern, der sich aufgelöst hat“, erzählt Jessica Exner. Sie legte Wert darauf, ausgewachsene Milchkühe zu trainieren. „An ihnen kann ich den Kindern am besten erklären, wie eine klassische Kuh mit dickem Euter aussieht.“ Über den Tierschutzverein Lebenskühe kam sie an die Tiere.

Die Landwirtin und Tiertherapeutin trainiert täglich mit ihren Kühen. Das Ziel: Sie sollen als Anschauungsmaterial in Klassenzimmern beziehungsweise auf Schulhöfen zum Einsatz kommen. Mit ihren Therapiehunden und Minischweinen ist sie auf dem Sektor der tiernahen Pädagogik schon unterwegs, unter anderem an der Hennigsdorfer Regenbogenschule.

Barbara und Kathrin lernen aktuell, wie sie am Halfter gehen. „Ich vollführe mit ihnen keine Tricks“, so die 36-jährige Exner. „Aber sie müssen zu 100 Prozent zuverlässig sein. Ich muss mich darauf verlassen können, dass sie genau dort stehen, wo sie stehen sollen.“ Ihre Methode ist an die des Natural Horse­­manship angelehnt, das sich auf das natürliche Verhalten der Tiere stützt. Wenn sie ihre Kühe vor dem Umlegen mit dem Halfter streichelt, bezeichnet sie das als Friendly Game, also als Freundschaftsspiel. Die Kühe wollen beschäftigt und unterhalten werden. Mit Klick- und Klack-Lauten (sogenannten Markerworten) belohnt sie die schweren Weidetiere.

Auffällig ist, wie anhänglich die Tiere sind. Sie folgen Jessica Exner auf Schritt und Tritt, sind auf die junge Frau geprägt. „Wir üben, dass sie vor mir weichen, wenn ich das will, und wie man von A nach B läuft. Ich muss jeden Körperteil unter Kontrolle haben“, sagt sie. Wichtig wird das, wenn künftig aufgeregte Schüler mal Krach machen oder ohne Vorwarnung auf die Kühe zu rennen. „Es sind neugierige, vertrauensvolle und vor allem in sich ruhende Tiere“, so Exner. Ein Probebesuch von psychisch erkrankten Menschen habe ihr vor Kurzem Mut gemacht. „Es hat alles gut geklappt, die Kühe waren ruhig, ließen sich streicheln.“

Ganz langsam tastet sie sich demnächst ans Verlade-Training heran. Den Anhänger konnte sie über einen Radio-Gewinn im Wert von 10 000.Euro finanzieren. Auf der Staffelder Wiese lernen die Kühe momentan, souverän und ohne Bedenken auf ein kleines Podest zu steigen. „Sie müssen wissen, dass Höhenunterschiede ungefährlich sind.“ Später soll das Verhalten in einem engen und dunklen Raum trainiert werden. „Erst dann üben wir direkt auf einem Hänger.“

Das Projekt von Jessica Exner ist ambitioniert. Unter dem Titel „Tierprojekt in Kitas und Schulen“ steht es sogar auf der Vorschlagliste für den Hennigsdorfer Bürgerhaushalt. In der Begründung wird sich auf die Anfang des Jahres veröffentliche Berichterstattung dieser Zeitung über Jessica Exner bezogen. „Ich denke, dass praktischer Sachunterricht den Kindern viel Spaß macht“, heißt es seitens der Antragstellerin. Die Verwaltung segnete den Vorschlag ab. Profitieren könnten insgesamt 22 Bildungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche in Hennigsdorf. „Sachkundeunterricht ist Bestandteil der Bildungskonzepte der Kitas sowie im Rahmenlehrplan der Grund- und weiterführenden Schulen vorhanden“, ist der Erklärung der Stadt zu entnehmen. „Es kann eine zusätzliche Förderung in diesem Bereich geben.“ Sollten die Hennigsdorfer sich am 6. Oktober für den Vorschlag aussprechen, fließen 20.000 Euro in die Einrichtungen, die sich damit die Arbeit von Jessica Exner leisten könnten.

„Wenn im Februar absehbar ist, dass das Projekt durchführbar ist, könnten die Kühe im September 2019 schon auf Tour gehen“, so die Tiertherapeutin. „Das ist zumindest das vorläufige Ziel.“ Sollte das nicht klappen, will sie nicht die Tiere ins Klassenzimmer bringen, sondern Schüler zu sich auf den Hof holen. „In Bötzow habe ich zudem noch zwei Hektar Weidefläche. Dort könnten Barbara und Kathrin ihren Lebensabend verbringen, sollte das pädagogische Konzept nicht funktionieren.“