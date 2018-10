Welch ‚hairliches’ Jubiläum

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Ob toupierte Hochsteckfrisuren in den Sechzigerjahren, der allseits bekannte ‚Vokuhila’ in den Achtzigern oder moderne Bobschnitte wie sie heute gern getragen werden – die Mode in Sachen Frisuren hat sich über die vergangenen Jahrzehnte das eine oder andere Mal gewandelt und so manch verrückten Trend hervorgebracht. Was solch eine lange Zeit überdauert, sind zeitlose Klassiker. Zu ihnen kann abseits von Farben und Schnitten und mit Blick auf das Handwerk wohl auch das Traditionsunternehmen „Neue Linie“ zählen, das in dieser Woche sechzigstes Jubiläum feierte.

1958 als PGH von Friseurmeister Erwin Philipp mit acht Filialen und 70 Mitarbeitern gegründet, wuchs das Unternehmen bis 1989 auf mehr als die dreifache Größe, hatte 78 Friseurmeister ausgebildet und so „nahezu das halbe Friseurhandwerk des ganzen Bundeslandes mit qualifizierten Persönlichkeiten versorgt“, erinnert sich Eberhard Nitze, der ab 1965 als Vorsitzender die Zügel des Unternehmens in der Hand hielt und seinen Position 2005 an Brita Meißner, die ‚Schwiegerenkelin’ Erwin Philipps, abgab.

Sie ist heute Geschäftsführerin der „Neue Linie Friseur & Kosmetik GmbH“, in die die PGH mit der schwierigen Zeit der Wende 1991 umgewandelt wurde, und erwirtschaftet nach eigener Aussage mit den 83 Mitarbeitern an zwölf Standpunkten in der Havelstadt einen durchschnittlichen Jahresumsatz von rund drei Millionen Euro.

Ausruhen will sich Brita Meißner auf diesem Erfolg jedoch nicht – immerhin müssen auch Klassiker sich von Zeit zu Zeit ein wenig neu erfinden. Bei der „Neuen Linie“ setzt man deshalb längst nicht mehr nur auf das Haare schneiden, sondern kümmert sich mit Kosmetikbehandlungen und Fußpflege um die ganzheitliche Schönheit der Kunden. Topaktuell sogar mit dem „Calligraphy Cut“, der kürzlich beim Fernsehformat „Die Höhle der Löwen“ vorgestellt wurde, mehr Volumen verspricht und zeitnah in Anspruch genommen werden kann. „Zudem können unsere Kunden mittlerweile ihre Termine online bei uns buchen und natürlich macht auch die Digitalisierung vor uns nicht Halt. Wir sind zwar ein Traditionsunternehmen, wollen aber auch modern und innovativ sein“, so Brita Meißner bei der offiziellen Jubiläumsfeier, zu der auch IHK-Präsident Robert Wüst und Oberbürgermeister Steffen Scheller herzliche Glückwünsche überbrachten. Er lobte vor allem die Ausbildungsverantwortung der „Neuen Linie“, die auch in Zeiten knapper Stellen über den eigenen Bedarf hinaus ausbildet hat.

Aktuell ist jedoch genau die Umkehrung der Fall – drei Friseurstellen könnten sofort besetzt werden, sieben junge Auszubildende in drei Lehrjahren lernen derzeit im Unternehmen, das bisher rund 400 junge Menschen ausbildet und 78 Meister hervorgebracht hat. Wahrlich ein Grund zum Feiern.