CDU will Polizeigesetz verschärfen

Ulrich Thiessen

Frankfurt (Oder) (MOZ) Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) konnte trotz mehrerer Anläufe noch keinen Gesetzentwurf für eine Ausweitung der Polizeirechte vorlegen. Die oppositionelle CDU präsentierte am Dienstag einen eigenen Vorschlag.

„Unseren Entwurf hätte der Innenminister auch gern eingereicht, darf er aber nicht“, sagte CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben auf einer Pressekonferenz im Landtag. Die Linke hatte mit Hinweis auf mögliche Eingriffe in Bürgerrechte bereits mehrfach ihr Veto eingelegt und Schröter ausgebremst.

Die CDU ist davon überzeugt, dass ihr Entwurf der Polizei die Mittel gibt, die sie für eine moderne Verbrechensbekämpfung braucht.

So soll die Schleierfahndung, die anlasslose Kontrolle, die jetzt nur in der Grenzregion möglich ist und nach dem Willen von Rot-Rot auf einige Transitstrecken ausgeweitet werden soll, nach CDU-Auffassung im ganzen Land ermöglicht werden. Jedoch nicht ständig, wie der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Björn Lakenmacher, erklärte. Bei abstrakter Gefahr sollen die Kontrollen durchgeführt werden können. Beispielsweise als organisierte Viehdiebe Ställe unsicher machten, hätte man damit Tiertranporte ohne konkreten Verdacht anhalten und kontrollieren können, hieß es auf der Pressekonferenz. Im Gegensatz zur Linken will die CDU auch die Fußfessel für Gefährder einführen. Analog zur Telefonüberwachung sollen Polizisten auch Kommunikationen übers Internet verfolgen können, beispielsweise WhatsApp. Auch die Onlinedurchsuchung, spricht die Kontrolle von Festplatten, hält die CDU für notwendig.

Senftleben betonte, dass dies stets mit richterlicher Genehmigung erfolgen muss. Innenminister Schröter hatte diese Mittel ebenfalls in seinem ersten Gesetzentwurf im Frühsommer vorgesehen, musste ihn auf Druck des Koalitionspartners aber wieder zurücknehmen. Im November soll eine neue Fassung ins Kabinett eingebracht werden.

Für Diskussionen dürfte auch der Einsatz von Maschinengewehren und Blendgranaten sorgen, den die CDU für besondere Einsätze beispielsweise bei der Terrorbekämpfung ermöglichen will. Senftleben betonte, dass seine Partei Vertrauen in die Polizei und die Richter habe. Diese würden für die entsprechenden Fälle die richtigen Instrumentarien auswählen.