Nicht wirklich gruselig

Stefan Klug

(MOZ) Das reichliche Erbe hat ihr kein Glück gebracht. Im Gegenteil. Sarah Winchester fühlt sich irgendwie verantwortlich für all diejenigen, die durch die Waffen der Fabrik ihres Mannes zu Tode gekommen sind. Wenigstens will sie ihren Seelen eine Heimstatt bieten und baut ein gigantisches Haus. Auch als Zeichen der Sühne. Sie wird damit jahrelang nicht fertig und am Ende sieht niemand mehr wirklich durch, was wo liegt und welcher Gang wohin führt. Doch Sarah ist sich sicher, dass Geister von den gut 500 Zimmern Besitz ergriffen haben. Deshalb soll sie der Psychiater Eric Price auf ihren Geisteszustand hin untersuchen. Anfänglich eher ungläubig stellt Price nach einigen Nächten fest, dass die Phantasie der alten Dame mitnichten so sprudelnd ist, wie mancher annimmt.

Eine wahre Geschichte, eines der berühmtesten Haunted Houses der USA und dazu noch zwei bekannte Schauspieler, die Voraussetzung waren mehr als gut, daraus einen spannenden Film zu machen. Ob das gelungen ist, hängt vom Blickwinkel des Betrachters ab. Sehen wir es mal so: Das Setdesign ist wirklich gelungen. Der monströse Bau erwacht ehrfürchtig zum Leben und so manche CGI-Effekt sorgt auch für Gänsehaut beim Normalo-Zuschauer. Dazu wird das eigentliche Thema der moralischen Verantwortung des Waffenfabrikanten und wie die Winchester-Gewehre die Entwicklung des Landes mit beeinflusst haben, durchaus überraschend und gekonnt zur Sprache gebracht. Helen Mirren wie auch Jason Clarke hätte man in einem Gruselfilm zwar nicht zwingend erwartet, aber sie sind da und sie sind gut. Leider können sie aber nicht alle Defizite einfach wegspielen. Die beginnen wiederum beim Haus, dessen Möglichkeiten fürs Genre leider nur ansatzweise genutzt werden. Und trotz der vereinzelten CGI-Spielereien wird der Fan nicht wirklich gefordert. Sowohl, was seine Standhaftigkeit in Sachen Angst betrifft wie auch die Fähigkeit, mitzudenken. Kurzum, der Horror-Aficionado dürfte am ehesten von allen Zuschauerkategorien enttäuscht sein.

Genre: Horror; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 9 Minuten; Verleih: Splendid; Regie: Michael & Peter Spierig; Helen Mirren, Jason Clarke, Sarah Snook; Au/USA 2018