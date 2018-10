Kiloweise Drogen bei Marwitz sichergestellt

Tilman Trebs

Marwitz (MOZ) Mehrere Kilogramm Drogen hat die Polizei am Montag in einem Wald bei Marwitz sichergestellt. Den mutmaßlichen Kurier konnten die Beamten später in der Nähe des Fundortes festnehmen.

Den 44-jährigen Verdächtigen hatte die Polizei im Rahmen eines Ermittlungsverfahren bei einer Beschaffungsfahrt in Berlin observiert. Auf der Rückfahrt wollten die Beamten den Mann an der Autobahnabfahrt Mühlenbeck kontrollieren. Der 44-Jährige konnte allerdings flüchten. Kurze Zeit später entdeckten die Ermittler das verschlossene Fahrzeug im Wald bei Marwitz. In der unmittelbaren Nähe des Autos befand sich ein Paket mit mehreren Kilogramm Betäubungsmitteln. Mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers wurde daraufhin das Waldgebiet nach dem 44-Jährigen abgesucht. Bei Einbruch der Dunkelheit konnte er von den Beamten in der Nähe des abgestellten Pkw vorläufig festgenommen werden. Der Mann hatte weitere Betäubungsmittel und gefälschte Personaldokumente bei sich. Die Dokumente sowie die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Etwa zeitgleich fanden Durchsuchungen in zwei Wohnhäusern in der Prignitz und in Mecklenburg-Vorpommern statt. Dabei wurde auch der Pkw einer 30-Jährigen durchsucht, die die Lebensgefährtin des 44-Jährigen ist. Hier konnten wiederum Betäubungsmittel und Bargeld sichergestellt werden. Die Frau wurde ebenso vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion dauern an.