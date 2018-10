Rocchigiani verunglückt: Marco Schulze trauert um Ex-Trainer

Stefan Zwahr

Velten (MOZ) Marco Schulze trauert um seinen ehemaligen Trainer Graciano Rocchigiani. „Es ist natürlich ein Schock“, kommentierte der Veltener die Nachricht vom Tod des früheren Boxweltmeisters im Supermittelgewicht, der am Dienstag laut Medienberichten als Fußgänger bei einem Unfall in Italien ums Leben kam. „Ich weiß auch nur das, was ich gelesen habe. Wir hatten zuletzt nur noch sporadisch Kontakt.“

Zu seiner aktiven Zeit war das anders. Marco Schulze, einst Intercontinental-Champion der IBF und Weltmeister der GBU, pflegte gute Kontakte zu Rocchigiani. Dieserschickte bei den Box-Abenden der Schulze-Brüder in der Ofenstadthalle einige seiner Schützlinge in den Ring – und war kurzzeitig Trainer von „Schulle“. Der Veltener sagte damals: „Dass Rocchigiani auf unsere Anfrage einging, ist für mich eine große Ehre.“ Und auch heute spricht er in den höchsten Tönen über den Rechtsausleger, der 54 Jahre alt wurde. „Er ist eine Legende. Ich habe große Ehrfurcht, großen Respekt. Er hat unglaubliche Schlachten geschlagen, Millionen für diesen Sport interessiert. Was er für das Boxen getan hat, ist unglaublich.“ Rocchigiani habe immer das gesagt, was ihm auf der Zunge lag. „Er war speziell, hat sich nie verbiegen oder verdrehen lassen.“