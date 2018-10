dpa

Brück (dpa) Die nächtlichen Verhandlungen von CDU, CSU und SPD über zentrale Koalitionsfragen waren nach den Worten von Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus davon getragen, dass alle eine Lösung finden wollten. Man wolle jetzt in den Modus kommen: „Wir wollen liefern, wir wollen Probleme lösen, und wir raufen uns zusammen“, sagte Brinkhaus am Dienstag bei einem Besuch des Truppenübungsplatzes Lehnin südwestlich von Berlin. Dazu gehöre dann auch, dass alle auch Abstriche machten. Die Stimmung in der Koalition sei gut. Man habe vereinbart, sich künftig häufiger zu treffen.

Zur Einigung im Dieselstreit sagte Brinkhaus, der Kompromiss enthalte natürlich auch ambitionierte Anforderungen an die Autoindustrie. Die Einigung bei der Fachkräftezuwanderung sei „eine vernünftige Geschichte“. Sie bündele bisher auf mehrere Gesetze verteilte Regelungen und schaffe teils neue Wege. Zudem betonte er, dass die Neuregelung zunächst auf fünf Jahre befristet sei.