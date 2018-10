Förderschüler sind echte Sportskanonen

Thomas Pilz

Zehdenick (MOZ) Eine sportliche Herbstwoche verlebten Kinder der Exin-Förderschule Zehdenick. Nachdem am Dienstag in der letzten Septemberwoche zwei Klassen erfolgreich am Crosslauf der Lindengrundschule Zehdenick teilgenommen hatten, fuhren am Mittwoch zwölf Schülerinnen und Schüler zum Regionalfinale in der Leichtathletik nach Rathenow.

Das berichten Chiara Kreutzjans und Michaela Maaß, Sportlehrerinnen an der Exin-Förderschule. In Rathenow belegten Nadin Dobberke, Jasmin Meyer in der Altersklasse II und Vivian Prill in der Altersklasse III die Plätze 1, 2 und 3. Das schafften sie in Einzeldisziplinen – und zwar im Sprint, Ballwurf und Kugelstoßen sowie Weitsprung. In der Schulwertung erreichten die Exin-Förderschüler beim Dreikampf den 4. Platz.

Abgeschlossen wurde der Wettkampftag mit dem Staffellauf. Es starteten jeweils ein Junge und ein Mädchen aus verschiedenen Altersklassen über 200 und über 400 Meter. Es war eine Freude: Alle gaben ihr Bestes und wurden verdient Vierte. Am nächsten Tag fuhren sieben Sportlerinnen und Sportler der U 8, U 10 und U 12 zum Crosslauf nach Bad Freienwalde.

Nach dem Start im Stadion ging es auf eine anspruchsvolle Strecke mit einer Distanz von einem beziehungsweise zwei Kilometern. Alle Kinder zeigten sich bereit, sich so richtig anzustrengen. Am Ende landeten ein Sportler und eine Sportlerin auf dem Treppchen, klasse! Die Lehrerinnen bedanken sich bei allen Sportlerinnen und Sportlern, die sich an diesen drei Tagen so sehr angestrengt hatten. „Ihr habt unsere Schule würdig vertreten“, betonen Chiara Kreutzjans und Michaela Maaß. (pilz)