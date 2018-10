Die gute Seele am Zoo

Susan Hasse

Groß Schönebeck (MOZ) Katrin Severin engagiert sich seit Jahren für Obdachlose und Bedürftige. Sie hat unter anderem das Projekt „Freitagscrew“ ins Leben gerufen. Nun wird die Groß Schönebeckerin von der Bundesrepublik für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt.

Es ist Punkt 22 Uhr Freitagabend am Berliner Bahnhof Zoo. Über 100 Menschen stehen bereit, ordentlich in Reih und Glied warten sie geduldig bis Katrin Severin und ein dutzend Helfer ihnen von der selbst gekochten Suppe einschenken. Die allwöchentliche Obdachlosenspeisung am Bahnhof Zoo ist für viele Menschen ohne Wohnung und Rentner mit kleinem Budget zu einem wichtigen Ereignis am Freitag geworden.

Begründerin des Projekts, das erst nachträglich auf den Namen „Freitagscrew“ getauft wurde, war Katrin Severin. „Ich bin da so hineingeschlittert“, beschreibt die 52-Jährige die Entstehung des Projekts. Angefangen habe es mit der Idee, den Flüchtlingen an der Berliner Erstaufnahmestelle zu helfen. Doch dort war der Andrang der Helfer bald größer als benötigt. Auf der Suche nach Abnehmern für warme Suppe, Kaffee und Decken landete sie und ihre Töchter zufällig am Bahnhof Zoo. Hier fanden die Severins reißenden Absatz für das Mitgebrachte. Schnell beschlossen sie wiederzukommen, denn hier tat Hilfe not.

Warum tut sie das alles, fragt man sich. Severins Antwort ist ungewöhnlich und einleuchtend. „Ich will die Leute wieder zusammenbringen und etwas bewegen“. Ein Herz für andere hatte die 52-Jährige schon immer, weiß ihre Mutter zu berichten. Helfen, Dasein, ein offenes Ohr haben, diese Eigenschaften sind der Treiber ihres Engagements. Schon in frühen Jahren habe sie bei Hausaufgaben, Lebenskrisen und Notlagen geholfen.

„Es gibt viele Menschen auf der Schattenseite des Lebens, die vergessen werden“, ist Severin überzeugt. Gerade die Obdachlosen seien bei in letzter Zeit etwas ins Abseits gerutscht. Das Geld fließe für andere Projekte. In diese Lücke ist Severin mit der „Freitagcrew“ gestoßen. Mittlerweile ist das Projekt zu einem riesigen Netzwerk von Helfern und Unterstützern angewachsen. Jeden Freitagabend werden mehr als 70 Liter Suppe, mehrere Kannen Cappuccino und blecheweise Kuchen ausgeteilt.

„Die soziale Schere in Deutschland geht immer weiter auseinander“, so Severin. Deswegen sei es umso wichtiger, die Menschen wieder zusammenzubringen und Not zu lindern. Rund zehn Helfer treffen sich jeden Freitagabend am Zoo und verteilen das Mitgebrachte. Gebacken, gekocht und gesammelt wird im Vorfeld mithilfe von Sach- und Lebensmittelspenden, erzählt Severin. Sie selbst koche Donnerstagsabend nach der Arbeit den riesigen Topf Suppe mithilfe gespendeter Lebensmittel.

Severin redet nicht gern über ihre guten Taten. Während andere ihr Ehrenamt vor sich hertragen, agiert sie lieber im Stillen. Die resolute Groß Schönebeckerin, die sich auch im Bürgerverein engagiert, wohnt seit 2006 im Dorf. Deswegen wundert es auch nicht, dass viele Dorfbewohner nichts von Severins Engagement wissen. Nur wenigen ist sie auch im Dorf als „gute Seele“ bekannt. Zu Weihnachten packt sie für Groß Schönebecker Kinder, die „es gebrauchen können“, wie Severin es ausdrückt, kleine Weihnachtsgeschenke. Auch ist sie zur Stelle, wenn jemand in Notlage gerät, ein Angehöriger plötzlich schwer erkrankt oder ein Todesfall das Leben aus der Bahn wirft. „Ich rede nicht darüber“, so Severin, die hauptberuflich als Pflegeberaterin arbeitet. Zum einen fühle sie sich der Verschwiegenheit verpflichtet, zum anderen dränge es sie nicht ins Rampenlicht.

Dem Rampenlicht wird Katrin Severin in den kommenden Tagen allerdings schlecht entkommen können: zusammen mit anderen Ehrenamtlern aus ganz Deutschland wird sie am Mittwoch ganz offiziell geehrt. Das Land Brandenburg lädt zehn Ehrenamtler ein am offiziellen Festakt teilzunehmen. Dieser findet in diesem Jahr in Berlin statt und die Stationen, die Severin in den kommenden zwei Tagen besuchen wird, sind beeindruckend: Rotes Rathaus, Bundeskanzleramt und ein Empfang des Bundespräsidenten in der Staatsoper wartet auf die „Heldin der Straßenarbeit“. Voller Vorfreude und etwas aufgeregt, plant sie die Reise nach Berlin. Es wird ein Abenteuer in eine ganz andere Welt, ist sie sicher.