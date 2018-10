Tohuwabohu im Dschungel

Renate Meliß

Panketal Panketal. Der Mond löste sich aus den Ästen des Mangobaumes. Uhus, Marabus, Waldameise und Erdferkel schauten zu, wie sich seine Majestät, der Löwe, mitsamt seiner Familie auf den Ehrenplätzen niederließ. Der Marabu erhob den Taktstock – und der Karneval der Tiere konnte in Panketal beginnen.

Nach erfolgreicher Aufführung anlässlich der Panketaler Kulturtage hatte die Kunstbrücke Panketal am Sonnabend in das Forum der Grundschule Zepernick eingeladen, um einem breiten Publikum das Gemeinschaftswerk vorzustellen. Mit großem Beifall kam die Vorstellung bei den Eltern, Freunden und Klassenkameraden der Akteure an.

Als Vorprogramm zeigten zunächst die Kleinen aus der musikalischen Früherziehung, was sie durch Lehrer des Vereins Kunstbrücke, der sich in Panketal für den Nachwuchs engagiert, schon einstudiert hatten. Die Aufregung war riesengroß, als der Taktstock sich hob. Für den musikalischen Karneval der Tiere des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns – aufgeführt von Musikschülern aus Marzahn-Hellersdorf und Pankow sowie Privatschülern und jungen Studenten der Universität der Künste, teils auch aus Panketal – hatte Niels Templin, Musiklehrer und Vorsitzender des Vereins, die Leitung übernommen.

Zunächst marschierten kleine braune Hühner herein, vorneweg der Hahn im Kostüm des Kaisers Napoleon. Die Instrumente führten den Besuchern direkt aufgeregtes Gegacker vor. Man musste einfach nur die Augen schließen und sah alles vor sich. Auch die sechs wilden Esel, die nun in die Manege stürmten, gefolgt von dem Ballett der Pariser Schildkröten – ein Mehlwurm warf ihnen Kusshändchen zu – begeisterten. Kängurus mit weißen Häubchen hüpften dann zwischen die Reihen, um Erfrischungen anzubieten. Im Takt und Rhythmus der Instrumente, konnte man sie förmlich vor sich sehen. Und das so plastisch, dass es bei den großen und kleinen Zuhörern sehr viel Gelächter hervorrief.

Perfekt gespielt dann auch das verspätet hereinschauende Nilpferd, welches auf dem unteren Ende eines schlafenden Krokodils Platz nahm. Ein Murmeltier beäugte den Kuckuck, der auf dem höchsten Wipfel des Affenbrotbaumes in seinem schlecht sitzenden Federkleid Platz genommen hatte, während Esel ein Aquarium voller tanzender Schleierschwänze herantrugen. 2000 Kolibris schwirrten schnell davon. Anschließend sah man die Eichhörnchen, die zwei Wasserschwänen Klavierunterricht gaben – sie hopsten auf den Tasten herum. Maulwürfe hatten inzwischen ein Bachbett vom Urwald bis an den Rand der Manege gegraben, während ein im silbernen Mondlicht mit duftenden Hibiskusblüten geschmückter Schwan hereinglitt. „Da capo!“ rief ein gesprenkeltes Kaninchen – doch da war das Fest zu Ende und alle Tiere entschwanden wieder hüpfend und tirilierend dahin, woher sie gekommen waren.

Mit viel Applaus wurde das Konzert belohnt – einfach zauberhaft waren all die fantasievollen Bilder, die von den Instrumenten in die Köpfe der Zuhörer verpflanzt worden waren. Die entsprechenden Texte zum Karneval der Tiere wurden von dem Schauspieler Alexander Bandilla gelesen, der sich sonor und humorvoll am Texterfinder, dem wohl vielseitigsten deutschen Humoristen Loriot orientierte. Die unzähligen Akteure konnten sich zufrieden verbeugen und den wohlverdienten Applaus einheimsen, den sie nach vielen Wochen intensiver Arbeit auch verdient hatten.

Für die Kunstbrücke Panketal war das Projekt, das verschiedene Altersgruppen zusammenführte, ein großer Erfolg. Vielleicht gibt es in Vorbereitung der kommenden Kulturtage 2019 weitere Ideen dieser Art. Das Publikum wird es dankbar aufnehmen. Zumal das Ganze kostenfrei viele Familien zur Musik brachte.