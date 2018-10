dpa

Erfurt (dpa) Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hat die Ostdeutschen zu Gelassenheit bei der Bewertung der Aufbauarbeit aufgerufen. „Lassen wir uns doch nicht ständig einreden, dass in den letzten 28 Jahren im Osten alles schiefgelaufen ist“, erklärte Tiefensee anlässlich des Tages der deutschen Einheit am Mittwoch. Der Aufbau Ost sei - trotz noch zu bestehender Herausforderungen - eine Erfolgsgesichte, so Tiefensee. Er ist in dieser Woche mit einer Thüringer Wirtschaftsdelegation in Argentinien und anderen südamerikanischen Ländern unterwegs.

Im Ausland spiele die Trennung in Ost- und Westdeutsche, wie sie hierzulande noch üblich sei, praktisch keine Rolle, so der Minister. Wichtiger sei, was beispielsweise auf wirtschaftlichem Gebiet erreicht worden sei. Inzwischen erwirtschafte Ostdeutschland ein höheres Bruttoinlandsprodukt als Österreich.