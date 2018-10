Mit Milben zur Kanzlerin

Lisa Mahlke

Berlin Fast zwei Jahre lang experimentierte Patrick Riegner zur Frage, wie sich die rote Vogelmilbe bekämpfen lässt. Im Mai erreichte der Gaußianer beim Bundesfinale von „Jugend forscht“ mit diesem Thema den vierten Platz in Biologie und dufte vor kurzem Angela Merkel treffen.

Einmal der Bundeskanzlerin die Hand schütteln und vielleicht ein Selfie mit ihr machen – darauf freute sich der Elftklässler Patrick Riegner seit Mai. Denn dann war klar, dass der Reitweiner, der das Frankfurter Gauß-Gymnasium besucht, beim Bundeswettbewerb „Jugend forscht“ im Fach Biologie auf dem vierten Platz gelandet ist. Und allen Preisträgern bis Platz fünf wollte Angela Merkel persönlich gratulieren.

Das mit dem Händedruck klappte zwar nicht – immerhin waren um die 50 „Jugend forscht“-Teilnehmer im Kanzleramt – aber dennoch: „Das war eine Erfahrung fürs Leben, die man nicht so schnell vergisst“, sagt Patrick Riegner über den Berlin-Besuch. „Man sieht sie ja sonst nur in den Nachrichten.“ Vergleichsweise entspannt war die Situation trotzdem, wenn der 17-Jährige daran denkt, wie hoch sein Puls war, als er beim Bundesfinale in Darmstadt seine Ergebnisse auf großer Bühne vorstellen musste. Im Kanzleramt war nicht er es, der etwas erzählen musste, sondern Angela Merkel. Außerdem wurde Astronaut Alexander Gerst von der ISS zugeschaltet und beantwortete fünf Fragen der jungen Forscher.

Letztlich waren es Milben, die Patrick Riegner so dicht an die Kanzlerin brachten. Hühner, die Suche nach pestizidfreien Eiern und die Bekämpfung der roten Vogelmilbe standen im Mittelpunkt seiner Untersuchungen für den „Jugend forscht“-Wettbewerb. Sein Ergebnis: Es muss nicht die Chemiekeule sein, auch mit Essig oder ätherischen Ölen lassen sich die Spinnentierchen bekämpfen – dieser Nachhaltigkeitsaspekt kam bei der Jury besonders gut an, sie schickte ihn nach Darmstadt.

Auch dort überzeugte er und landete auf dem vierten Platz im Fach Biologie. Neben 1000 Euro Preisgeld gewann er die Teilnahme am Berlin-Besuch. Die jungen Forscher sahen das Technikmuseum, machten eine Stadtrundfahrt, wurden durchs Kanzleramt geführt und dann von Angela Merkel begrüßt. Mit seinem Preisgeld finanziert Patrick Riegner momentan seinen Führerschein. Und irgendwie hat das sogar mit seine Milben zu tun: Er will weiter in Betrieben alternative Milbenbekämpfungsmittel testen. „Und da muss ich ja irgendwie hinkommen“, sagt er lachend.

In einem Biobetrieb mit 700 Legehennen in Hasenfelde konnte er schon in großem Maßstab testen, wie man die Milben ohne viel Chemie wieder los wird. „Das hat gut geklappt“, erzählt er. Der Schüler bleibt auf jeden Fall dran. Am Montag und heute war der Gymnasiast in Leipzig zum Biologie-Preisträgertreffen, bei dem junge Wissenschaftler ihre Projekte vorstellen. Er selbst will auch weiter am Milbenbekämpfungsmittel forschen, die Verhältnisse der verwendeten Substanzen verbessern und das Ganze wirtschaftlich rentabler machen kann. Er kann sich vorstellen, irgendwann ein Mittel auf den Markt zu bringen. In seinem Seminarkurs am Gauß-Gymnasium widmet er sich jetzt in der 11. und in der 12. Klasse genau diesem Thema.