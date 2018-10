Dickhäuter und hohe Schuhe

Alte und neue Leiterin: Sowohl Doris Dikow als auch Sandy Baarts hatten am Tag des Abschieds Tränen in den Augen. Die neue Kita-Chefin moderierte das Programm für ihre Vorgängerin. © Foto: Thomas Burckhardt

Marco Marschall

Eberswalde Tränen, Teddybären, Pferde und ein Elefantenbaby aus Holz – der Abschied der langjährigen Leiterin der Kita „Haus der fröhlichen Kinder“ hatte es in sich. Mit 22 fing Doris Dikow 1977 im Leibnizviertel als Erzieherin an. Wie nun alle wissen, in Stöckelschuhen.

Ob Doris Dikow heute, am zweiten Tag ihres Rentner-Daseins, zu Hause sitzt und ein Buch liest? Vorgenommen hatte sie sich das jedenfalls. Vielleicht studiert sie auch einen Reiseführer. Nächstes Jahr geht es für die 63-Jährige in die Türkei, nach Montenegro und Kroatien – vorläufig. Weitere Reiseziele sind in Planung. An ihrer Seite Ehemann Kurt (78). Zusammen haben beide bereits 136 Länder der Welt bereist.

Als Doris Dikow, die aus der Nähe von Greifswald stammt, Mitte der 70er-Jahre nach Eberswalde reiste, war ihr heutiger Arbeitsplatz noch Niemandsland. Ein Lehmtümpel, den die damals 22-Jährige in hochhackigen Schuhen betrat. „Es war mein erster Arbeitstag. Da wollte man natürlich gut aussehen“, erklärte das Nordlicht, das zuvor kurze Zeit in der Kita des Bahnwerks tätig war und davor in Züssow arbeitete.

1977 wurde das „Haus der fröhlichen Kinder“ eröffnet. Diesen Namen erhielt es allerdings erst sechs Jahre später und hieß zunächst schlicht „Kombi 4“ – die vierte Kita im Kombinat der Kindereinrichtungen. Damals zählte das Leibnizviertel noch ein paar Blöcke weniger. Die Einrichtung war in der Erinnerung von Doris Dikow noch nicht so von Neubauten eingekesselt wie heute. „Wir liegen hier ein bisschen wie Ölsardinen in der Büchse“, drückt es Kita-Leiterin in Rente aus. Doch habe es mit der Anwohnerschaft nie große Probleme gegeben.

Geändert hat sich seit den Anfangsjahren auch die Kinderzahl. Über 300 seien es damals gewesen. 147 sind es heute. Ein großer Teil dieser Kinder und allen voran die 21 Mitarbeiter im „Haus der Fröhlichen Kinder“ haben der Frau, die 45 Jahre als Erzieherin gearbeitet und die Eberswalder Einrichtung 15 Jahre geleitet hat, nun einen Abschied nach Maß bereitet. Gut 200 Kinder Eltern und Weggefährten hatten sich am Freitagnachmittag auf dem Hof versammelt und ließen Doris Dikow als Star der großen Abschiedsgala auf einem Pferd einreiten. Offenbar kein Problem für die Kita-Leiterin mit dem roten Cowboy-Hut, sogar Ton in Ton mit dem roten Kleid, das sie am letzten Tag als Leiterin der Einrichtung trug.

In Sachen Mode überlässt die Chefin offenbar nichts dem Zufall. Und auch die Geschichte um ihre hochhackigen Schuhe, mit denen sie in den 70ern im Lehmboden des noch unfertigen Außenbereichs versank, kennen ihre Kollegen zu Genüge. Kein Wunder, dass sich diese Episode am Tag des Abschieds auch in den Gedichten und Liedern wiederfand, die Doris Dikow vorgetragen wurden.

Auch um ihre Reiseträume scheinen die Kollegen bestens Bescheid zu wissen. Deshalb auch der Auftritt hoch zu Ross. Denn, wie die neue Kita-Leiterin Sandy Baarts verriet, sei es ein Traum ihrer Chefin gewesen, einmal mit einem Pferd am Strand entlangzureiten. Um inmitten der Plattenbauten das nötige Urlaubsflair zu schaffen, durfte die scheidende Leiterin vor einer wahrhaft karibischen Kulisse mit Palmen und Meer Platz nehmen und das umfangreiche Showprogramm genießen.

Vor allem die musikalischen Darbietungen hätten unterschiedlicher kaum sein können. Die Kita-Kinder trommelten zu „We Will Rock You“, es gab eine rockige Version von „Kam ein kleiner Teddybär“ und selbstgetextete Songs, gesungen zu bekannten Melodien. Auch die Gefeierte selbst trug zum Abschied noch ein eigenes Gedicht vor und übergab symbolisch ihr grünes Kita-T-Shirt an die neue Leiterin.

Viele Weggefährten, Eltern und Kinder nahmen mit Blumen und Präsenten Abschied von Doris Dikow. Tränen gab es zu Genüge. Auch von der Gefeierten selbst. „Ich hatte gedacht, du heulst nicht, aber dann hat es mich einfach übermannt“, sagte sie. Vor allem, als es am Ende das Abschiedsgeschenk gab: ein riesiges aus Holz geschnitztes Elefantenbaby, das nun wahrscheinlich schon im Garten der Dikows in Britz steht.