Ein Netzwerk für Hilfsbedürftige

Eisenhüttenstadt (Patrizia Czajor) Ein Land, eine Stadt und selbst ein Dorf wären nichts ohne Menschen. Viele haben es noch nie in die Schlagzeilen geschafft und sind dennoch wichtig und interessant. Die MOZ stellt in einer Serie Gesichter aus Oder-Spree vor. Heute: Jacqueline Krüger, Gründerin des Vereins Innovativ.

Was sie heute macht, hat viel mit ihrem eigenen Leben zu tun. „Der Verein hat aus mir das gemacht, was ich heute bin“, so drückt es Jacqueline Krüger aus. Vor 18 Jahren hat sie in Eisenhüttenstadt den Verein Innovativ gegründet, der sich noch heute um Hilfsbedürftige kümmert. Das Gefühl, auf Hilfe angewiesen zu sein, ist dabei auch der Eisenhüttenstädterin nicht fremd. Auch sie habe sich durch schwierige Lebensphasen hindurchgekämpft, legt sie dar. Diese Erfahrungen kann die 49-Jährige heute an andere Menschen weitergeben. „Um sie aus ihren schwarzen Löchern zu holen“, meint sie.

Durch ihren eigenen Lebensweg könne sie vor allem sehr gut nachempfinden, wie sich die Menschen fühlten, die bei Innovativ Unterstützung suchen. „Ich verstehe zum Beispiel sehr gut, dass Menschen sich zurückziehen“, meint Jacqueline Krüger. Die Eisenhüttenstädterin ist nach einer längeren Krankheit auf diese Weise damals selbst in die Langzeitarbeitslosigkeit gerutscht, wie sie erzählt. Schließlich hat die ausgebildete Pädagogin an einem sechsmonatigen Kurs am QualifizierungsCentrum der Wirtschaft (QCW) teilgenommen und nach Abschluss des Programms gemeinsam mit anderen Teilnehmern zunächst eine Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen.

Dass sie mit Menschen arbeiten will, stand für sie ohnehin schon früh fest. „Es war mein Kindheitswunsch, Pädagogin zu werden“, weiß sie noch. Studiert hat sie am Institut für Lehrerbildung in Frankfurt (Oder) und hat danach viele Jahre in der Sucht- und Drogenberatung der Arbeiterwohlfahrt gearbeitet. Mit der Gründung von Innovativ hat sich Jacqueline Krüger schließlich selbstständig gemacht. „Ich wollte etwas Neues schaffen“, sagt sie. Ihr Ziel sei es gewesen, andere Menschen aus ihrem negativen Kreislauf herauszuholen. Für diese Idee hat sie damals viel Werbung gemacht und so bei Gründung 75 Mitglieder gewonnen.

Mit dem Standort an der Straße der Republik hat die 49-Jährige dabei von Anfang an geliebäugelt. Als der Kreativladen, der damals dort untergebracht war, geschlossen worden ist, konnte sie sich diesen Traum letztlich erfüllen. Noch heute erinnert sich Jacqueline Krüger an die Eröffnungsfeier im Jahr 2001. „Es war eine super Fete“, sagt sie. Wenn sie sich die Fotos anschaut, dann erinnert sie das auch an ihre Schwangerschaft, von der sie zu diesem Zeitpunkt noch nichts gewusst hatte. Es sei also in jeder Hinsicht der Beginn von etwas Neuem gewesen.

Noch heute kommen viele neue Angebote hinzu, mit denen sich der Verein auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Personen einstellt. In den Vereinsräumen treffen sich etwa regelmäßig Senioren zum Kaffee oder zu gemeinsamen Unternehmungen. Arbeitslosen greifen die Mitarbeiter von Innovativ unter die Arme, wenn sie Anträge ausfüllen müssen oder sie begleiten sie bei Behördengängen. Wichtig ist in den Augen der Vereinsgründerin gerade auch das Zuhören. „Es tut gut, sich alles von der Seele reden zu können und Zuspruch zu bekommen“, weiß sie.

In der Planung ist zudem noch ein Netzwerk für Alleinerziehende, das Jacqueline Krüger bald einführen möchte. Es sei ein Problem, wenn Kinder in diesen Familien zunehmend sich selbst überlassen werden und dann nur vor dem Fernseher sitzen würden, findet die Vereinsvorsitzende. Es sei für sie schockierend, manchmal gerade erst Elfjährige mit Zigarette und Alkohol zu sehen.

Zudem suchten mittlerweile auch Flüchtlinge den Verein auf, was auch Konfliktpotenzial berge, räumt die Pädagogin ein. Entweder, weil die Geflüchteten aus verschiedenen Nationen stammten, oder, weil ihnen einige mit Vorurteilen gegenübertreten würden. Doch auch, wenn die Kommunikation mit den Geflüchteten eine Herausforderung sei, so funktioniere sie manchmal auch ohne Worte. Jacqueline Krüger greift auf das Beispiel einer Frau aus Kenia zurück, die aufgrund von politischer Verfolgung nach Deutschland gekommen ist. „Es hat gereicht, dass wir mit Händen und Augen kommunizieren“, erzählt Jacqueline Krüger. Dabei sei sie begeistert von der Stärke der Frau gewesen, die Familie und Kinder in der Heimat zurückgelassen habe.

Gerade diese bewegenden Schicksale und die Kraft der Menschen treibt Jacqueline Krüger auch selbst in ihrer Arbeit an. „In solchen Situationen sehe ich, dass jeder Einzelne es wert ist, weiterzumachen“, ist sie überzeugt. Ein Vorbild hat die Eisenhüttenstädterin etwa auch in ihrer Mutter gehabt, die als Krankenschwester sieben Kinder groß gezogen hat. Abends habe sie manchmal noch Tupfer für OP-Kompressoren gedreht. „Sie war eine herzensgute Frau“, betont sie.

Auch daraus zieht sie den Mut, etwas verändern zu können. Zu tun gibt es laut Jacqueline Krüger noch viel. „Noch immer gibt es Menschen, die uns nicht kennen“, sagt sie. Es sei schwer, an sie heranzukommen. Auch hier möchte sie noch einiges in Bewegung bringen.