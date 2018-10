Reiseführer durch Wilkendorf und durch die Zeit

Jens Sell

Strausberg/Wilkendorf (MOZ) An Heimatgeschichte Interessierte erwartet derzeit ein rechter Leckerbissen: Der Neu-Wilkendorfer Patrik Maeyer hat ein dickes Buch über seine neue Wahlheimat, das Dorf Wilkendorf, geschrieben. An einem Stand auf dem Straßenfest am 3. Oktober in der Strausberger Altstadt will er darüber informieren.

Er lässt es zunächst in kleinster Auflage auf eigene Kosten drucken, doch angesichts vieler Geschichtsinteressierter in Stadt und Region wird er um eine rasche Neuauflage nicht herumkommen. Buchhändler Falko Micklich hat zugesagt, es in sein Sortiment aufzunehmen: „Nebenbei gesagt, erfolgt die Edition auch zu einem guten Zeitpunkt – rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft“, merkt der erfolgreiche Geschäftsmann mit lesepädagogischem Ansatz an.

Patrik Maeyer arbeitet beim Gesamtverband der deutschen Versicherer in der Berliner Wilhelmstraße und fährt täglich mit der S-Bahn 90 Minuten pro Strecke zur Arbeit und nach Hause – so sie denn pünktlich ist. „Mit Pendlergeschichten könnte ich ein ebenso dickes Buch füllen“, sagt er lächelnd. Doch er hat höhere Ansprüche. Als er die ersten Fahrten hinter sich und Betrachtungen über unterschiedlichste Arten und Weisen der Fahrgäste, Zeit totzuschlagen oder nutzbringend einzusetzen, abgeschlossen hatte, überlegte er:

„Entweder man verblödet als Pendler oder man strengt seinen Kopf ein bisschen an. Ich wollte die Zeit nicht verloren geben, sondern etwas Nachhaltiges mit ihr anfangen. Ich fing an, Wilkendorf zu googeln.“ Daraus erwuchs Forscherdrang und schließlich eine Leidenschaft.

Maeyer ist weit darüber hinausgegangen, sich auf allgemein zugängliche Internetrecherchen zu beschränken. Er studierte sich durch aktuelle und archivierte Zeitungen und Amtsblätter, durchpflügte Museen und Archive und führte zahllose Interviews. Besonders viele mit dem promovierten Historiker und langjährigen Regionalgeschichtserforscher Rolf Barthel.

Aber auch mit dem ehemaligen Staatssekretär des DDR-Ministeriums für Abrüstung und Verteidigung (April bis 2. Oktober 1990) und späteren Sonderbeauftragten des Bundesverteidigungsministeriums für die neuen Bundesländer, Werner E. Ablaß. Denn Wilkendorfer Geschichte ist geprägt vom Gut und Schloss Wilkendorf, und dies gehörte jahrzehntelang zum DDR-Ministerium für Nationale Verteidigung. Da tut sich vieles auf, was der offiziellen Geschichtsschreibung bisher keine Zeile in den Büchern wert war.

„Ich bin kein Historiker und auch kein investigativer Journalist“, gibt sich Maeyer bescheiden. Kam ihm irgendetwas anrüchig vor, hat er bewusst nicht tiefer gegraben, bis er auf die Quelle des Geruchs gestoßen ist. Er freute sich, wenn alte Wilkendorfer wie Alfred Weber ihm ihre ganz persönlichen Geschichten erzählten, wie dessen Nacht im Kartoffelkeller als Gefangener des NKWD nach Kriegsende. Und er fuhr in der Freizeit für Recherchen nach Lichterfelde ins Bundesarchiv oder nach Dresden ins Militärhistorische Museum.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. 363 Seiten inklusive Quellennachweis für einen „Reiseführer durch den Ort als auch durch die Zeit“, wie es im Klappentext heißt. Seit 2013 lebt er mit Frau und Tochter am Golfplatz, zu dessen Stammspielern er zählt. Wenn er mal nicht mit der S-Bahn fährt, liebt er auch ausgedehnte Spaziergänge mit dem Hund durch den Blumenthal. Man darf gespannt sein, was sein nächstes Buchprojekt sein wird. Denn täglich fährt die S-Bahn, und Patrik Maeyer fährt mit.(js)