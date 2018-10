Einblick in eine andere Welt

Malena Eberbach

Oberhavel Die 16-jährige Malena Eberbach wohnt in Hamburg. Zwei Wochen lang ha sie Oberhavel als Praktikantin beim Oranienburger Generalanzeiger erlebt und ist dabei auf deutsch-deutsche Geschichte gestoßen. Die Begegnung in Glienicke mit dem Gedenkstreifen an die Mauer lässt sie über die Wiedervereinigung nachdenken.

Der Gedenkstreifen an die Berliner Mauer in Glienicke ist ein Band aus Metall, eingelassen in den Gehweg. Es ist eines der vielen Mahnmale, die an die Zeit der DDR erinnern sollen und an die Mauer, die Deutschland teilte. Am Mittwoch ist der Tag der Deutschen Einheit. Wir feiern 28 Jahre Wiedervereinigung. Die zentralen Feierlichkeiten in Berlin sollen drei Tage dauern. Aber was bedeutet das für mich persönlich, die „deutsche Einheit“?

Ich komme aus Hamburg: Nur für mein Praktikum beim Oranienburger Generalanzeiger wohne ich für zwei Wochen in Berlin. Ich bin 16 Jahre alt. Meine Eltern wurden in Westdeutschland geboren. Die Vorstellung eines geteilten Deutschlands kommt mir fremdartig und oft kaum greifbar vor. Jedes Mal bin ich überrascht, wenn mir jemand erzählt, er sei beim Mauerfall dabei gewesen. Für mich ist das fast unrealistisch. In meinem Kopf ist der Mauerfall Stoff aus dem Geschichtsunterricht – eine längst vergangene Zeit. Das liegt vielleicht auch an meiner Heimat. In Hamburg, einer Stadt des Westens, ist es leicht, zu vergessen, dass vor nicht allzu langer Zeit noch eine Mauer unser Land teilte. In Berlin und auch in Oberhavel ist die Erinnerung stärker, natürlich, die Region ist gezeichnet von eben jener Mauer. Und diese Mahnung erwischt mich immer wieder kalt, an Orten und zu Zeiten, an denen ich sie nicht erwarte.

In der vergangenen Woche war ich bei einem Termin in Glienicke. Ich brauchte ein Foto für meinen Artikel. Auf dem Weg dorthin lief ich über den Mauer-Gedenksteinstreifen. Und ich hielt inne. Schaute mich um und stellte mir vor, wie hier vor nicht einmal 30 Jahren, eine Mauer stand, Wachleute patrouillierten und sogar Menschen zu Tode kamen. Ich ging weiter, aber ein merkwürdiges Gefühl blieb.

Auf der Feier zum 40-jährigen Bestehen des Seniorenbeirates in Glienicke, die ich mit einem Kollegen besuchte, wurde russische Volksmusik gespielt. Es waren Lieder, die die ehemaligen DDR-Bürger aus ihrer Jugend kennen. Für mich war es erneut ein Einblick in eine andere Welt, in eine Realität, in der die Teilung in Ost und West alles andere als vergessen ist. Wenn mir die Geschichte rund um den Mauerfall in dieser Form bewusst wird, ist es eine neue Erfahrung für mich. Jedes Mal ist es ein wenig beklemmend und sicherlich kein Thema, über das jeder gerne spricht. Aber ich finde, jede solche Erfahrung ist eine Bereicherung, gerade wenn junge Menschen wie ich sie machen. Es ist wichtig, dass wir lernen, was die Mauer für unsere Gesellschaft bedeutete – und zwar nicht bloß aus Schulbüchern. Es ist für meine Generation wichtig, ein echtes Bewusstsein für diese Bedeutung zu entwickeln.

Eben weil 28 Jahre keine lange Zeit sind. Weil das Thema Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland noch immer nicht abgeschlossen ist. Und weil es unmöglich ist, die noch immer aktuellen Ost-West-Konflikte zu verstehen, wenn der historische Mauerfall als längst vergangene Geschichte angesehen wird.

Die Autorin besucht die 11. Klasse an einem Gymnasium in Hamburg und hat in unserer Redaktion ein Praktikum absolviert.