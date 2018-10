100 000 Euro in Bürgerhand

Roland Becker

Hennigsdorf (HGA) Mit 100 000 Euro lässt sich eine Menge finanzieren. Genau so viel Geld steht den Hennigsdorfern am Sonnabend zur Verfügung, wenn sie über den Bürgerhaushalt 2018 abstimmen können. Das Wahllokal im Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Hauptstraße 4, ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Zumindest was den Ideenreichtum der Hennigsdorfer angeht, haben die sich in diesem Jahr gegenüber der Premiere in 2017 selbst übertroffen. 165 Vorschläge wurden eingereicht. Zur Abstimmung stehen 35. Viele Ideen scheiterten an den Bedingungen wie etwa dem Maximalbudget pro Vorschlag. So lässt sich von 20 000 Euro kein Spaßbad bauen. Und auf den Anschluss ans Fernbusnetz per Flixbus-Haltestelle hat die Stadt keinen Einfluss.

Dennoch ist die Bandbreite der zur Abstimmung stehenden Ideen fast doppelt so groß wie im Vorjahr. Viele Hennigsdorfer haben sich Gedanken gemacht, wie das Leben in der Stadt mit im Verhältnis kleinen Investitionen noch angenehmer, einfacher oder auch spannender werden kann.

Und auch die Organisatoren haben sich einiges überlegt, um die Teilnahme noch einfacher und angenehmer werden zu lassen. So wird am Sonnabend ein Bus unterwegs sein, der die Wahlberechtigten von Stolpe-Süd, Hennigsdorf-Nord und Nieder Neuendorf einmal stündlich kostenlos zum Abstimmungslokal befördert. Allerdings ist der Fahrplan so eng gestrickt, dass es fraglich erscheint, ob dieser inklusive des Passierens der Baustelle an der Nieder Neuendorfer Brücke eingehalten werden kann.

Wer aber erst einmal im Bürgerhaus angekommen ist, hat die Qual der Wahl. Fünf Stimmen stehen jedem zur Verfügung. Die kann er nach eigenem Gutdünken aufteilen. So ist es möglich, einem Vorschlag fünf Stimmen zu geben oder aber die fünf Voten auf verschiedene Ideen zu verteilen. „Bei uns kann theoretisch auch jedes Baby abstimmen“, sagt Daniel Eggers, im Rathaus für den Bürgerhaushalt zuständig, mit einem Schmunzeln im Gesicht. In der Tat: Es gibt keine Altersbeschränkung. „Im vorigen Jahr kam eine Mutter mit ihrem Baby in der Tragetasche. Die hat zwei Mal abgestimmt“, erinnert er sich, dass diese Form der Demokratie von Kindesbeinen an auch in Anspruch genommen wird.

Abgestimmt wird auf drei Tablets. „Wir werden in diesem Jahr zwischen diese Geräte kleine Trennwände stellen“, berichtet Eggers. Das sei eine Reaktion auf die Kritik, die im vorigen Jahr vor allem von Jugendlichen kam. Die hatten bemängelt, dass der abstimmende Nachbar sehen könne, wohin man sein Kreuz setzt. Um die Spannung zu erhöhen, kann wie zur Premiere 2017 während der sechs Stunden an einer Leinwand verfolgt werden, wie die aktuelle Stimmverteilung aussieht. „Das ist ja keine Landtagswahl“, verteidigt Eggers dieses Vorgehen. Damit wird allerdings das taktische Abstimmen unterstützt. Wer zum Beispiel kurz vor Schluss kommt und sieht, dass sein Favorit schon ganz vorn liegt, wird vielleicht andere Vorschläge mit seinen Stimmen weiter nach vorn helfen wollen.

Wer sich vor dem Voting nochmals einen Überblick über alle Wahlmöglichkeiten verschaffen will, findet dazu im Bürgerhaus genügend Info-Material. Bei der Lektüre kann auch eine Tasse Kaffee genossen werden, die es für einen schmalen Taler geben soll.

Eggers weist zudem darauf hin, dass an diesem Tag auch die Ausstellung „70 Jahre Stahl Hennigsdorf“ besucht werden kann, die sich im Nachbarraum befindet.

Ab Montag beginnt für Eggers dann bereits die Arbeit daran, die Gewinner-Vorschläge in 2019 umzusetzen. Wie viele das sein werden, hängt ganz von der Abstimmung ab. Gewinnen eher die kostenintensiveren Vorschläge, könnte es sein, dass nur fünf Ideen umgesetzt werden können. Die Kosten je Projekt sind bei jeweils 20 000 Euro gedeckelt, 100 000 Euro stehen insgesamt zur Verfügung. Liegen mehr preiswerterer Ideen in der Spitzengruppe, steigt die Zahl der zu realisierenden Vorschläge. Übrigens kann es auch vorkommen, dass ein Vorschlag mit weniger Stimmen einen mit mehr Voten schlägt. Beispiel: Sind bereits durch die Erstplatzierten 90 000 Euro gebunden und der nächste Vorschlag benötigt 20 000 Euro, würde das Budget überreizt. Daher wird dann das von den Stimmen her nächstfolgende Projekt bevorzugt, für dessen Umsetzung die Restsumme noch ausreicht.

Mit der Wahl des neuen Bürgerhaushalts ist die Arbeit am alten längst nicht beendet. Viele Vorschläge wie die Kinderdiscos, das Freiluftkino, die Umweltschulungen in den Kitas oder die Erweiterung des Skaterparks sind bereits unter Dach und Fach. Einige Vorhaben konnten aber noch nicht umgesetzt werden. Dazu zählt der Bau eines Trimm-Dich-Pfades im Stadtpark am Konradsberg. „Bei der ersten Ausschreibung wurden nur Angebote eingereicht, die zu teuer waren“, erinnert sich Eggers. Jetzt werde die zweite Ausschreibung vorbereitet. Der Bürgerhaushalt-Chef hofft, dass der Pfad bis Ende des Jahres fertig sein und zu Fitness-Anstrengungen einladen wird. Noch nicht installiert wurde zudem der Verkehrsspiegel für die Ecke Schönwalder/Fontanestraße. Hier laufe die Ausschreibung für die Arbeiten derzeit.

Alle Informationen zur Abstimmung am Sonnabend sind auf der Internetseite www.buergerhaushalt-hennigsdorf.de zu finden. Dort ist auch der Fahrplan des Busses mit allen Abfahrtszeiten und Haltestellen eingestellt.