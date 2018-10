Hochzeitsmesse zieht nicht nur Paare an

Wolfgang Gumprich

Mildenberg Von Wolfgang Gumprich

„Vintage“ heißt der angesagte Style bei den großen Festivitäten wie Geschäftsfeiern, Jubiläen, Jugendweihen oder - natürlich - bei Hochzeiten.

Zu bewundern ist dieser Stil bei der vierten Hochzeits- und Festmesse am Sonntag, 7. Oktober, im Ziegeleipark Mildenberg. „Vintage“, so erklärt es Stefan Tiepmar am Mittwoch bei der Vorstellung des Programms, „das ist rustikal, leichte Nostalgie mit natürlichen Materialien, ein wenig zurück zur Natur, sozusagen Jutedeckchen mit Spitze“. Der Chef des Gasthauses Alter Hafen zeigt zusammen mit seinem Kollegen Henry Engel (Hotel und Restaurant Zum Birkenhof/Burow und Gutsschänke Zernikow) Vorschläge fürs Catering bei Festen und Feiern. Doch vor der Feier steht der eigentliche Akt der Trauung. Die Standesämter Zehdenick und Gransee informieren über die verschiedenen Trau-Möglichkeiten, die Standesbeamtin Rita Franke aus Zehdenick zeigt Paaren zwei Mal am Sonntag die unterschiedlichen Trauzimmer im Ziegeleipark. Annett Lepschies, im Ziegeleipark unter anderem zuständig für die Hochzeiten, ergänzt: „In diesem Jahr hatten wir bislang 25 Trauungen“. Der Ziegeleipark selbst wird an seinem Stand etwas über das Gelände als „Hochzeits- und Eventlocation“ informieren. Die Begegnungsstätte Stechlin gibt Informationen zum Stechlin-Center Neuglobsow. Die Marina Alter Hafen gibt Anregungen von Flitterwochen auf dem Wasser oder zum Yacht-Charter.

In den Zeiten der Selfies sind „richtige Fotos“ von „richtigen“ Fotografen gefragt, Anika Deuil hält die Momente der Hochzeit oder der Feier fest, Martina Froh und Michael Froh-Rall vom Berliner Atelier Kien-Point stellen Hochzeitsfotos im Reportagestil aus und her, Lars und Adina Tolle (Fine Art Photography/Neuruppin) halten die Feier aus zwei unterschiedlichen Perspektiven fest. Von ihnen stammen auch die Erinnerungsschnappschüsse an der Vintage-Schaukel, die jeder Besucher mitnehmen kann. Ideen für Hochzeitsreisen finden Paare beim Reiseservice Braun aus Zehdenick. Die passenden Hochzeitskutschen zeigen Hufschmied Olaf Peter auf klassische Art sowie Autohaus Gottschalk in zeitgemäßer Form. Das Atelier Doro aus Neubrandenburg zeigt in zwei Modenschauen aktuelle Hochzeits- und Festmode sowie die Trends der kommenden Saison. Der Salon „Schick & Schön“ aus Großmutz gibt Tipps für die Frisur und ein festliches Make-Up. Süße Verführungen bietet die Bäckerei und Konditorei Stadige aus Bergsdorf. Hochzeitsfloristik von Brautstrauß bis zur Tischdekoration zeigt das Blumengeschäft Doris Jordan aus Zehdenick.

So richtig rund wird eine Hochzeit aber erst durch das Symbol der Liebe, dem Ring. Die Juweliere Mario Schulz (Gransee) und Uwe Lux (Templin) beraten bei der Wahl von Schmuck und Hochzeitsringen. Schulz, der sich als „Aussteller der ersten Stunde“ bezeichnet, hält die Wahl des Ziegeleiparks als Ort dieser Messe für die richtige Entscheidung: „Hier stimmt alles“.

Und damit auch beim Tanzen alles stimmt, dafür sorgt die Tanzschule von Gabi Keller aus Neuruppin; sie führt vor, wie Mann und Frau sich auf dem Parkett elegant bewegen. Musikalisch begleitet wird die Hochzeitsmesse vom Gospelchor Joy of Heaven aus Zehdenick, die Moderation hat die Sängerin Maike Katrin Merkel aus Berlin übernommen. Die Hälfte der 20 Aussteller stamme aus der Region, sagt Regio-Nord Geschäftsführer Olaf Bechert. Die Hochzeits- und Festmesse öffnet von 11 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei.