Engagement für Kinder ausgezeichnet

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Das Netzwerk Schule 2015, Ingrid Hennicke und der Verein Glüxritter sind die diesjährigen Ehrenpreisträger der Stadt Oranienburg. Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) überreichte die Urkunden am Dienstagabend bei seinem ersten Stadtempfang vor 200 geladenen Gästen in der Orangerie.

Der traditionell am Vorabend des Tags der deutschen Einheit veranstaltete Empfang, zu dem auch wieder Vertreter aus Partnerstädten gekommen waren, stand unter dem Motto „kinderfreundliches Oranienburg“. Da passte die Auszeichnung des Vereins Glüxritter, der sich für Familien mit Kindern mit dem Down-Syndrom engagiert. Regelmäßig treffen sich Eltern und Kinder zur Krabbelgruppe und zum Sport. Die Oranienburgerin Mareike Blume hatte 2013 zunächst eine Eltern-Kind-Gruppe initiiert, aus der der Verein hervorging. „Die Glüxritter können für betroffene Familien ein echter Rettungsanker sein. Hier machen sie zwei wichtige Erfahrungen: Ich bin nicht allein. Und: Das Leben geht weiter“, sagte Finanzdezernent Christoph Schmidt-Jansa in seiner Laudatio.

Jeden Morgen um 5.30 Uhr Sport macht auch Ingrid Hennicke. Die 78-Jährige sorgt in ihrer Seniorensportgruppe seit 35 Jahren außerdem dafür, dass Oranienburgerinnen und Oranienburger zwischen 60 und 94 Jahren nicht einrosten. „Ingrid Hennicke zeigt uns immer wieder, dass Ausdauer sich lohnt“, sagte Baustadtrat Frank Oltersdorf.

Bürgermeister Laesicke, der in seiner Rede dazu aufforderte, die Welt mit den Augen der Kinder unvoreingenommen zu betrachten, ehrte zudem das von der Lehrerin Dagmar Jurat ins Leben gerufene Netzwerk Schule 2015. Er lobte auch die Arbeit in den Oranienburger Kitas, Schulen und Jugendeinrichtungen. Aus einer Erhebung zur Qualitätssicherung in den städtischen Kitas gehe hervor, dass neun von zehn Kindern zufrieden mit ihren Kitas seien. Ebenso seien 90 Prozent der Beschäftigten und 92 Prozent der Eltern zufrieden oder sehr zufrieden.