Bewaffnete überfallen Zehdenicker Rewe-Markt

Tilman Trebs

Zehdenick (MOZ) Der Zehdenicker Rewe-Markt an der Falkenthaler Chaussee ist am späten Dienstagabend mit Waffengewalt überfallen worden. Die Polizei sucht nun die mutmaßlichen Täter und Zeugen.

Wie die Oranienburger Polizei am Mittwoch mitteilten, waren nach dem Ladenschluss die letzten drei Mitarbeiter gegen 22.40 Uhr gerade im Begriff, die Filiale zu verlassen, als sie von zwei maskierten Personen unter Vorhalt von Handfeuerwaffen in das Gebäude zurückgedrängt. Die Täter forderten, den Tresor im Büro zu öffnen und ließen sich das Bargeld herausgeben. Anschließend ließen sie die Mitarbeiter gefesselt zurück und flüchteten in unbekannte Richtung.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen im Stadtgebiet unter Einsatz eines Polizeihubschraubers konnten die Täter bisher nicht ergriffen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel rund um die Uhr unter der Telefonnummer 03301-8510 entgegen.