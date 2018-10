Kleintierfans präsentieren ihre Zuchterfolge

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Auch dieses Jahr präsentieren die Mitglieder des Kreisverbandes Oberhavel der Kleintierzüchter im Herbst ihre Tiere bei der Kreisschau in Gransee. Ausrichter der Ausstellung, die am Wochenende, 13. und 14. Oktober, stattfinden soll, ist erneut der Kleintierzüchterverein Gransee. Gemeinsam mit dem Kreisverband Oberhavel lädt er dazu ein.

Schauplatz der bevorstehenden Veranstaltung ist einmal mehr die alte Feuerwache an der Ecke Vogelsangstraße/ B 96 in Gransee. Gänse, Enten, große Hühner, Zwerghühner, Tauben und Kaninchen unterschiedlicher Rassen und Farbschläge werden den neugierigen Besuchern präsentiert. Insgesamt sind zirka 330 Tiere von 35 Züchtern aus dem ganzen Landkreis zu bestaunen, teilten die Veranstalter im Vorfeld mit.

Schon am Freitag vor den beiden Publikumstagen ab 8 Uhr nehmen sechs Preisrichter die Tiere der teilnehmenden Züchter kritisch in Augenschein und bewerten sie. Jeder Züchter strebt danach, dass seine Tiere von den Sachverständigen mit der Bestnote „vorzüglich“ eingeschätzt werden.

Für die Öffentlichkeit ist die Kreisschau in Gransee dann am Sonnabend, 13. Oktober, ab 9 Uhr geöffnet. Gegen 10 Uhr soll die Veranstaltung an diesem Tag dann feierlich eröffnet werden. Um 17 Uhr schließen sich die Pforten der alten Feuerwehr wieder. Am zweiten Veranstaltungstag, Sonntag, 14. Oktober, ist dann von 10 bis 15.30 Uhr geöffnet.

Wie bei diesem Anlass üblich, können die Tiere aber nicht nur angeschaut, sondern auch erworben werden. Ferner kann jeder Besucher sein Glück bei einer Tombola versuchen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.

Vormerken können sich Interessierte außerdem schon jetzt das letzte Dezemberwochenende dieses Jahres. Dann steht in der alten Feuerwache erneut eine Tierausstellung auf dem Programm: Die Vereinsschau der Granseer Kleintierzüchter findet dann statt.(mhe)