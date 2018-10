Jugend soll im Landkreis bleiben

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis sinkt weiter. Nach Auskunft des Leiters der Oranienburger Arbeitsagentur, Christoph Fischedick, nähert sich Oberhavel der Vollbeschäftigung. Das sind gute Nachrichten für die Arbeitsvermittler und Jobsuchende. Doch Fischedick bereitet die Entwicklung auch Sorgen: „Es wird für Unternehmer immer schwieriger, qualifiziertes Personal zu finden.“ Das beste Mittel für Firmen, Fachkräfte zu gewinnen, sei, sie selbst auszubilden. Doch auch das ist nicht so einfach. „Im vergangenen Jahr sind in Oberhavel 80 Lehrstellen unbesetzt geblieben. In diesem Jahr werden wir wohl auf ähnliche Zahlen kommen“, so Fischedick. „Wer heute nicht ausgebildet wird, fehlt später in den Betrieben.“

Ähnliches wissen Philipp Gall von der IHK in Oberhavel, Gerald Zahn vom Regionalen Wachstumskern Oberhavel, der Chef der kreiseigenen Wirtschaftsfördergesellschaft Winto, Andreas Ernst, und Landrat Ludger Weskamp (SPD) zu berichten. Deshalb rühren sie schon jetzt die Werbetrommel für Brandenburgs größte Ausbildungsmesse, die „YouLab“, am 13. Februar 2019, in der Oranienburger Turm-Erlebniscity. Wie in diesem Jahr sollen dort wieder mehr als 100 private und öffentliche Arbeitgeber Schülern ihre Ausbildungsmöglichkeiten präsentieren. Unternehmer können seit Anfang der Woche unter www.youlab.de Messestände buchen.

Nach Angaben von IHK-Kreisgeschäftsführer Philipp Gall bieten allein die IHK-Unternehmen rund 270 verschiedene Ausbildungsberufe an, die Handwerksbetriebe noch einmal rund 130. Hinzu kämen etliche duale Studiengänge. „Es gibt also nichts, was es nicht gibt und keinen Grund, nach Berlin zu gehen“, sagt Christoph Fischedick von der Arbeitsagentur mit Blick auf die Zahlen. Selbst die bisweilen höheren Berliner Löhne würden inzwischen auch in Oberhavel gezahlt. „Wer einen Physiotherapeuten finden will, muss hier schon den Berliner Satz bieten.“

Es gehe darum, die „Attraktivität des Landkreises als Arbeits- und Lebensort“ herauszustellen, so Landrat Weskamp. Auch ihn stört die hohe Pendlerquote. 82.000 Oberhaveler hätten ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnisse, im Landkreis seien aber nur 56 000 sozialversicherungspflichtige Stellen besetzt. Gerald Zahn vom Wachstumskern sagt, dass viele Betriebe mehr Aufträge annehmen könnten, wenn sie ausreichend Personal finden würden. „Und wer einmal weg ist, kommt so schnell nicht wieder.“