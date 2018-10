Alcatraz in Großpolen

Doris Steinkraus

Wronki (MOZ) Es war vor allem der Status von Schloss Trebnitz und seinem Leiter Darius Müller als Beauftragten des Landes Brandenburg für Großpolen, der der Gruppe aus dem Oderland die Türen der größten Strafvollzugsanstalt in Polen öffnete. Mitten in Wronki (Wronke, älter Fronich) war einst als Zentralgefängnis für den Raum Posen in Form eines Klinkerbaus errichtet worden.

Bilderstrecke Spannende Tour nach Großpolen Bilderstrecke öffnen

Direktor Artur Kolzcerba berichtete, dass der preußische Staat die Anstalt von 1889 bis 1894 nach dem Vorbild des berühmten amerikanischen Gefängnisses Alcatraz bauen ließ. „Bis heute ist der Bau in seiner Struktur unverändert“, so der Direktor. Seit Jahren würden jedoch schrittweise einzelne Bereiche und die dazu gehörenden Gebäude, in denen die Häftlinge therapeutische oder schulische Betreuung erhalten, modernisiert. Für alle baulichen Veränderungen seien eine Vielzahl von Genehmigungen notwendig, da der Komplex unter Denkmalschutz steht.

In Wronki gibt es 1484 Plätze. Fast alle Insassen haben lange Strafregister. Viele sitzen wiederholt ein. Ein Problem seien die Suchterkrankungen, so Kolzcerba. Die Gäste aus Deutschland wurden ins Herz des dreiflügeligen Baus geführt. Jeder der drei langen mehrstöckigen Gänge kann nur durch verschiedene Schließsysteme erreicht werden. Im Zentrum haben Wachleute per Bildschirm die Übersicht über jeden Winkel. Es gibt 150 Kameras in der Strafanstalt. In einer Zelle leben vier bis fünf Häftlinge auf engem Raum. Einen Speisesaal gibt es nicht. Das Essen wird von Häftlingen ausgereicht und in den Zellen eingenommen. Kolzcerba verhehlte nicht, dass bei den vielen schweren Jungs auch oft hart durchgegriffen werden muss. Er zeigte Einzelzellen und allerlei Zubehör, das in solchen Fällen von den Wachmännern eingesetzt wird. Ziel bleibe jedoch, so viele Häftlinge wie möglich irgendwann in ein normales Leben zurück zu führen, betonte Kolzcerba. Es gebe diverse Sport- und Beschäftigungsangebote. An zwei der Trakts sind große moderne Maschinenhallen von zwei Firmen errichtet worden, in denen Gefangene tagsüber arbeiten können. Sie verdienen Geld, können damit mitunter auch Schulden gegenüber Gläubigern sowie Unterhaltsforderungen abbauen. Ausgeschlossen davon seien jedoch verurteilte Mörder. Angeboten werde auch Schulbildung. Mitunter könnten Häftlinge nicht lesen und schreiben, berichtete der Direktor. Andere würden die Chance nutzen, während ihrer Haftzeit eine Ausbildung zu absolvieren, etwa als Koch oder Schlosser. Selbst das Nachholen des Abiturs sei möglich.

Vor 1989 lebten in der Haftanstalt mehr als 3000 Gefangene. Die Bedingungen haben sich deutlich für alle verbessert. Zweimal im Monat sind Besuche erlaubt sowie auch das Skypen mit der Familie. Das direkt Warschau unterstellte Gefängnis in Wronki hat rund 400 Mitarbeiter, davon etwa 100 Frauen.