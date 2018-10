MOZ

Neuzelle (MOZ) Erneut haben Autodiebe in Neuzelle zugeschlagen. Sie entwendeten am Dienstagabend zwischen 18 Uhr und 1.30 Uhr einen Audi, der am Neuzeller Priorsberg geparkt war. Der Tank des Autos war voll, die Fahndung nach den Tätern läuft bereits. Darüber informierte am Mittwochnachmittag die zuständige Polizeidirektion.

Sowohl in Eisenhüttenstadt als auch in dem Umland mit den Ämtern Neuzelle, Schlaubetal und Brieskow-Finkenheerd ist es in der vergangenen Zeit häufiger zu Autodiebstählen gekommen. Besonders Limousinen der Automarken VW und Audi stehen auf der Favoritenliste der Diebe ganz oben. Auch Diesel-Fahrzeuge werden besonders häufig entwendet.

Die Polizei rät, Brieftaschen, Wertgegenstände oder Autopapiere nicht im Wagen zu lassen, sondern stets mitzunehmen.