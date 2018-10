Mehr Attraktivität für Radfahrer geplant

MOZ

Beeskow (MOZ) Die Stadtverwaltung lässt aktuell durch ein Fachbüro eine Bestandsaufnahme zu den Verkehrsregelungen für Fahrradfahrer in der Stadt durchführen. Das bestätigte Kerstin Bartelt, stellvertretende Bürgermeisterin, auf Nachfrage. Ziel sei es, die Bedingungen für Radfahrer in der Stadt zu verbessern, Verkehrsregelungen, die auf den ersten Blick unklar erscheinen, sollen erkannt und klarer geregelt werden.

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme und Änderungsvorschläge sollen den Stadtverordneten zur Diskussion und Entscheidung vorgelegt werden. Ob dann wirklich alle Probleme mit ein paar Schildern geklärt werden können, ist aber fraglich. Oft wären auch bauliche Änderungen nötig.

Ein Beispiel ist die Kreuzung Berliner Straße/Breite Straße. Der Übergang vom und auf den Marktplatz ist für Fußgänger und Radfahrer gleichermaßen gefährlich. Sowohl aus der Berliner Straße vom Dicken Turm als auch aus Richtung Bahnhof kommend, biegen Fahrzeuge auf die Breite Straße in Richtung Spree ein. Wer hat nun Vorrang? Die Autos, für die in großen Teilen der Innenstadt Tempo 30 gilt, oder die Fußgänger und Radler, die in diesem Bereich auch den Gehweg nutzen dürfen.

„Die Autos“, sagt Norbert Lenhardt, Experte der Verkehrswacht Oderland und lange Jahre als Polizist in der Präventionsarbeit tätig. Und das, weil die abgesenkten Borde als Übergang für die Fußgänger gut acht Meter vom Scheitelpunkt der Fahrbahn im Kreuzungsbereich entfernt sind. Das sei zu weit, um als Übergang an der Kreuzung zu gelten. Würde der abgesenkte Bereich weiter in Richtung Kreuzung versetzt, so Lenhardt, wäre es eindeutig ein Kreuzungsübergang und sicherer. Und mehr Sicherheit sei wichtig. „Die jetzige Situation hat bereits zu Unfällen geführt“, sagt Norbert Lenhardt.

Handlungsbedarf sieht er auch an anderen Stellen in der Stadt. So in der Breitscheidstraße. Im Bereich des Irrgartens gibt es dort einen Radweg. Ab der Gartenstraße müssen Radfahrer dann plötzlich auf die Fahrbahn, obwohl es einen breiten Gehweg gibt. Denkbar wäre beispielsweise, diesen bis zum Abzweig in Richtung Spreepromenade auch für Radler nutzbar zu machen. Norbert Lenhardt plädiert zudem dafür, alle Regelungen für den Radverkehr auch unter dem Aspekt „Toter Winkel“ zu betrachten. Rund 400 Radfahrer sterben deutschlandweit jährlich im Straßenverkehr. Oft, weil sie von abbiegenden Autofahrern, meist im Lkw, nicht gesehen werden. Diese Gefahr, so Lenhardt, bestehe nicht nur in Großstädten, sondern auch in Beeskow. Deshalb werde bei den Kraftfahrerstammtischen immer wieder darüber gesprochen. Auch bei den Verkehrsaktionstagen weise man auf dieses Thema hin.(gar)

Wo sehen Sie Bedarf, in Beeskow Verkehrsregelungen zu ändern oder eindeutiger zu gestalten? Wo fehlen Schilder oder Fußgängerübergänge? Schreiben Sie an beeskow-red@moz.de.