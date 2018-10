Rundendrehen für ein neues Spielgerät

Brian Kehnscherper

Lindow (MOZ) Bei einem Sponsorenlauf haben Lindows Grundschüler und Kita-Kinder Geld gesammelt. Der Großteil der Summe soll für neues Spielgerät genutzt werden.

Am Rand des Sportplatzes direkt neben der Grundschule herrschte am Dienstagnachmittag trotz Schmuddelwetters emsiges Gewusel. Rund um Runde drehten 57 Mädchen und Jungen um einen Abgesteckten Parcours. Ihre Eltern standen am Rand und feuerten die jungen Läufer an. Schließlich war jeder Meter Geld wert. Die Kinder hatten sich im Vorfeld Sponsoren gesucht, die ihnen für jede gelaufene Rund eine festgelegte Summe geben. „Das geht von zehn Cent bis fünf Euro pro Runde. Ein Sponsor gibt sogar 50 Euro pro Runde“, sagt Ines Jaster vom Schul- und Kita Förderverein. Rund 60 Sponsoren unterstützen die Kinder. Während die ihre Bahnen zogen, verkauften einige Eltern Kaffee, Kuchen und Waffeln. Auch der Erlös davon soll für Spielgeräte investiert werden. Vor zwei Jahren hatte es bereits einen Sponsorenlauf an der Schule gegeben. Damals waren 6500 Euro zusammengekommen. Von dem geld ist eine Schulveranstaltung finanziert worden. 4 500 Euro sind dennoch übriggeblieben. Doch diese Summe genügt nicht ganz für das gewünschte Klettergerüst. „Beim letzten Mal ist ein Kind 50 Runden gelaufen. Da war es schon Dunkel als er noch allein seine Runden drehte“, so Ines Jaster. „Die Marathonläufer von Morgen werden hier gemacht“, fügt sie scherzhaft hinzu. In diesem Jahr läuft mit Kerstin Schmidt sogar eine Mutter mit. Sie wird von ihren Arbeitskollegen gesponsort.

Wenn am Ende annähernd so viel Geld zusammenkommt, wie beim letzten Mal, reicht der Betrag locker für das Klettergerüst. Und es dürfte sogar ein großer Betrag übrig bleiben. Wie wir das Geld verwenden, entscheiden Kinder, Eltern und Lehrer zusammen“, so Jaster.(bk)