Gemalte Urlaubsträume

Marion Dammaschke

Erkner (MOZ) Für alle, die das Meer und speziell die Ostsee lieben, war dieser Sommer traumhaft schön. Alexander Obeth gelingt es, diese Stimmung mit seinen Aquarellen einzufangen. Eine Ausstellung dazu eröffnet am Freitagabend im Bildungszentrum, um 18 Uhr .

In den Aquarellen spiegelt sich der Sonnenschein über dem Meer und werden reizvolle Naturmotive gezeigt: weite Dünenlandschaften auf Hiddensee, Fischerboote vor der Insel Rügen oder die Steilküste im Abendlicht. Die Ostsee fasziniert den gebürtigen Thüringer und inspiriert ihn immer wieder aufs Neue. Dabei favorisiert er transparente Wasserfarben, die besonders leicht und lichtdurchflutet wirken. Die Schönheit der Natur wird zum Synonym für die Leichtigkeit des Seins, ohne dabei verspielt zu wirken.

Das Aquarellieren ist für Alexander Obeth, der schon länger in Woltersdorf lebt und im Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung Erkner arbeitet, mehr als eine Freizeitbeschäftigung. Durch seine beruflichen Aufgaben zur Archivierung und Erforschung der DDR- Bau- und Planungsgeschichte erhält er manchen Impuls für sein eigenes künstlerisches Schaffen. Denn in den Architektengenerationen wurde nicht nur gezeichnet, sondern auch gemalt. So halten auch für ihn urbane Landschaften, darunter kunsthistorisch bedeutende Städte wie Dresden, Prag und Venedig, viele Anregungen parat. Dabei hat er die Erfahrung gemacht, dass er vom hektischen Passanten- und Touristentrubel lieber ungestört zu den Malutensilien greift.

So hält er bei seinen Reisen Ausschau nach reizvollen Motiven und fotografiert sie. Auf die Fotografie folgt die Kunst des Aquarellierens. Auf diese Weise entstanden auch in seinem Heim in Woltersdorf die Bilder mit Berliner Flair, unter anderem vom Dom am Lustgarten. Die Ausstellung im Bildungszentrum läuft bis Jahresende.