Neuer Betreiber setzt auf moderne Barkultur

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Für die Elterngeneration waren Mixgetränke Rum und Cola, die in beliebigem Verhältnis ins selbe Glas geschüttet werden. Doch die Barszene ist mittlerweile um Lichtjahre weiter. Genau mit diesem Wissen hat der 24-jährige Chris Matzke die Luna Lounge übernommen und möchte sie zu einem Ort weiterentwickeln, der ins hippe Szeneviertel einer Metropole passen würde.

Matzke stammt ursprünglich aus Ludwigsfelde bei Potsdam und ist eher zufällig in der Lounge gelandet. „Eigentlich wollte ich in Neuruppin eine Sozialausbildung machen“, erklärt er. Doch nach einem Besuch der Bar am Neuen Markt fand er viel mehr Gefallen an der Arbeit dort als am Lehrplan, der an der Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe unterrichtet wurde. „Es macht unheimlichen Spaß. Ich liebe die Arbeit mit den Leuten. Und das Mixen und Erfinden von Drinks ist eine sehr komplexe Sache.“

Und so fing er vor drei Jahren noch beim ersten Betreiber Peter Bethke an, in der Bar zu arbeiten. Zu Beginn waren die Eltern skeptisch. „Mein Vater hat sich zuerst gewundert, weil ich eigentlich die Ausbildung machen wollte. Dann hat er aber immer mehr erkannt, mit wie viel Leidenschaft und Herzblut ich daran hänge“, berichtet Matzke. Erst nebenher, dann in Vollzeit arbeitete er auch unter Bethkes Nachfolger Rainer Vogler. „Zum Schluss war ich Barchef, habe teilweise die Dienstpläne gemacht und wusste, wie alles funktioniert.“ Vor einigen Monaten stand er dann vor der Entscheidung, entweder noch mehr Verantwortung in der Bar zu übernehmen, oder Neuruppin zu verlassen. Matzke entschied sich fürs Erstere und hat nun schon seinen ersten Monat als Betreiber hinter sich.

Bis alles so läuft, wie er es sich wünscht, wird es noch etwas dauern. So wird derzeit die Getränkekarte überarbeitet. Denn eines hat der 24-Jährige bei seiner Ausbildung zum Classic Bartender an der Barschule in München gelernt, die er im März vergangenen Jahres besucht hat: Es ist wichtig, mit der Zeit zu gehen. Neue Drinks gab es in der Luna Lounge auch vorher schon. Genau das soll aber künftig noch weiter ausgebaut werden: „Wir machen eigene Sirups, Infusionen und arbeiten mit vielen frischen Früchten. Es geht auch nicht nur ums Trinken, sondern darum, dass man sich bei uns auch mit der Barkultur und den Getränken auseinandersetzen kann.“ Dementsprechend wurde das Sortiment im vergangenen Jahr umgestellt, nachdem Matzke seine Ausbildung beendet hatte.

Dass die Lounge eigentlich auch gut in eine Großstadt passen würde, bekommt Matzke vor allem von Besuchern aus Metropolen zu hören, die gelegentlich den Weg nach Neuruppin finden. „Es ist schon so, dass man mit dem Namen Luna Lounge auch werben kann“, sagt er. Sofern es die Zeit zulasse, besuche er auch Wettbewerbe. Das sei zwar in der letzten Zeit wegen der vielen Arbeit weniger der Fall gewesen. Bei der Bar Convent Berlin, einer der größten Fachmessen, möchte er aber am Wochenende auf jeden Fall vorbeischauen. Denn dort gebe es immer wieder Anregungen für neue Drinks. Manche entstehen aber auch im Gespräch mit Gästen, berichtet der 24-Jährige. Mixgetränke zu kreieren läuft dabei weniger nach dem Trial-and-Error-Prinzip. „Man weiß ja, wie bestimmte Dinge geschmacklich zueinander passen“, sagt Matzke.

Die neue Karte wird vermutlich in einem Monat vorgestellt werden. Die meisten Getränke dafür hat Matzke schon in seinem Rezeptbüchlein. Vermutlich wird dann auch der eine oder andere klassische Drink wieder zurückkehren, weil er viele Fans in Neuruppin hat. Ansonsten soll die eingeschlagene Richtung aber beibehalten werden. Nur eines fehlt jetzt noch: Unterstützung hinter der Bar.