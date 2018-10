Mit Tanz und Spiel dem Sturm getrotzt

Ulf Grieger

Letschin (MOZ) Zum 13. Letschiner Hahnenfest des Unternehmerstammtisches gab es den Vorläufer des ersten Herbststurms. Entsprechend geringer war die Besucherzahl. Aber die, die kamen, wurden nicht enttäuscht.

Erfahrene Hahnenfestbesucher kennen das: Auf Regen und Kälte muss man schon gefasst sein. Viele hatten sich darauf eingestellt und brachten das Wichtigste mit, was man für so ein Fest am Vorabend des Einheitstages auch braucht: gute Laune. Für die sorgte zunächst DJ Uwe Richling aus Frankfurt, der die zögerlich eintrudelnden Gäste damit begrüßte, dass die Hopseburg nicht aufgebaut werden kann und dafür auch der Bungee-Run ausfällt. Dafür gab es in der alten Schule Kinderschminken. Christina Wagner vom Blauen Bus des CVJM hatte sich dort mit Anika Schmidt zusammengetan, die schon seit Jahren zum Hahnenfest die Kinder belustigt. Christian Zupp und seine Feuerwehrkollegen sorgten trotz der noch laufenden Löscharbeiten auf der Oderinsel dafür, dass die Kleinsten ihre Feuerwehrrundfahrten durchs Dorf bekamen.

Und dann startete auch schon das Bühnenprogramm. Die zweitjüngste Gruppe des Show- und Volkstanzgruppe Seelow erfreute die Gäste mit zwei Tänzen. Die Berliner Künstlerin Emanuela Salzbrunn alias „Frau Clown“ zog die Jüngsten mit ihrem Animations-, Tanz- und Zauberprogramm in den Bann.

Im Festzelt, das vorsichtshalber mit Sandsäcken sturmsicher gemacht war, machte indessen der Welsumer Hahn von Elke Bublitz von sich reden. Sein Gewicht sollte geschätzt werden. Kein leichtes Unterfangen, wie die große Bandbreite der Ergebnisse verriet. Von den Kindern hatte sich Mika Pultorak mit 2750 Gramm an die Lösung herangeschätzt. Der Hahn wog tatsächlich 2820 Gramm Bei den Erwachsenen kam Hendryk Simon mit 2800 Gramm am dichtesten heran. Bei den Kegelwettbewerben gewann Alina Runkowske bei den Kindern und Diana Machholz bei den Erwachsenen. Und im Schießen gewann Josua Weigel bei den Kindern und Sven Kaatz bei den Erwachsnen

Der Ausfall von Bungee-Run und Hüpfburg wurde durch originelle Spielideen wettgemacht. Eine einfache Strickleiter, an einen Baum gezurrt, avancierte zum Highlight des Festes. Ortsvorsteher Manfred Neubauer hielt den Kindern, die in langer Reihe anstanden, zum Start das wacklige Sportgerät fest. Die meisten fielen auf die weichen Matten. Aber die Mädchen aus der Akrobatikgruppe des Sportvereins meisterten die Übung gut. Dafür gab es kleine Preise. „Die Idee stammt von einem traditionellen Weihnachtsmarkt in Dresden“, erzählte Burckhard Bergemann. Die Kinder waren aber ebenso gern an der Kegelbahn und nahmen am Eierlauf und Schubkarrenrennen teil. Die Erwachsenen wärmten sich indes beim Glühwein auf.

Mario Ambos vom Unternehmerstammtisch verteilte schließlich die Fackeln für den traditionellen Umzug durchs Dorf. Angeführt vom Alt Tuchebander Volksmusikanten Hans Andreas, den alle als „Hölschebure“ kennen, und abgesichert von Polizei und Feuerwehr zog der buntleuchtende Zug durch die Straßen von Letschin. Mit dabei auch Jutta Lieske. Die SPD-Landtagsabgeordnete und ehemalige Bürgermeisterin ist ihrem Heimatdorf noch immer eng verbunden.

Für die Organisatoren bedankte sich Sigrid Bergemann bei allen Sponsoren, die für attraktiven Preise bei den Wettbewerben gesorgt hatten. Da das Hahnenfest aus Einahmen des Lebendigen Adventskalenders finanziert wird, freut sie sich, dass diese Aktion des Stammtisches bereits gut im Rennen liegt. Nur noch für zwei Termine gibt es noch keine Gastgeber.