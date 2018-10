Autoknacker nach frischer Tat geschnappt

Tilman Trebs

Velten (MOZ) Die Polizei hat am Mittwochabend in Velten zwei Männer festgenommen, die kurz zuvor mindestens ein Wohnmobil auf dem Platz vor dem ehemaligen Götzen-Baumarkt aufgebrochen haben sollen. Das Wohnmobil gehört zu einem Schaustellerbetrieb, der dort Monster-Truck-Shows veranstaltet hatte. Wie Mathias Putzalla von der Oranienburger Polizei berichtete, hatten Mitarbeiter die Täter gegen 17.15 Uhr auf frischer Tat ertappt und umstellt. Die Verdächtigen, zwei Berliner deutscher Staatsbürgerschaft, seien in ihr Auto geflüchtet und dort von der Polizei festgenommen worden. Die Beamten stellten Diebesgut sicher. (til)