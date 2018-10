Freie Wähler gegen Straßenbau-Beiträge

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegung (BVB)/Freie Wähler haben in Bad Freienwalde eine Ortsgruppe gebildet. Am Freitag eröffnen sie ein Bürgerbüro in der Neuen Bergstraße 2.

Leonie Schölzel ist die Spitzenkandidatin der Partei BVB/Freie Wähler bei den Kommunalwahlen kommendes Jahr in Bad Freienwalde. Bei der Bürgermeisterwahl in Bad Freienwalde vor einem Jahr schaffte die heute 21-Jährige 15 Prozent der Stimmen. Damit war sie zwar nach dem ersten Wahlgang raus. „Ich sehe es aber nicht als Niederlage, sondern als Ansporn, denn ich habe mehr als 1000 Stimmen bekommen“, sagt Leonie Schölzel.

Diesen Schwung will sie in die Wahlen für die Stadtverordnetenversammlung und den Kreistag mitnehmen und frischen Wind in die Gremien bringen. Nach Leonie Schölzels Ansicht und der ihrer Mitstreiter läuft nicht alles rund in Bad Freienwalde. Gleichzeitig habe sie ihren Willen bekundet, für den Landtag zu kandidieren. Doch ob sie auf die Liste kommt, entscheide die Parteispitze

Unterstützt wird die Studentin des Unternehmensmanagements an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde von Ursula Angermann, die sich in der Bürgerinitiative für die Erhaltung der Brücke engagiert hat. Diese steht jedoch nicht mehr im Mittelpunkt des Wahlkampfes. „Wir akzeptieren demokratische Entscheidungen und werden daran nicht rütteln“, sagte Ursula Angermann. Wer nicht am Tisch der Stadtverordneten sitze, könne dagegen nichts tun. Die Freien Wähler werden aber den Prozess kritisch begleiten. Ob sie sich selber auf die Liste setzen lässt, habe sie noch nicht entschieden, so Ursula Angermann.

Die Ortsgruppe der BVB/Freien Wähler fordert, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. „Straßen werden für die Allgemeinheit gebaut und von der Allgemeinheit genutzt. Es ist also nur gerecht und fair, dass sie von der Allgemeinheit getragen werden“, heißt es im Wahlprogramm. So müssen die Grundstücksanlieger an die Berliner Straße anteilig Bürgersteig und Straßenbeleuchtung bezahlen. Die Anlieger der Goethestraße haben es wegen der zu erwartenden Beiträge geschafft, dass die Stadt nur repariert.

Ferner fordern die freien Wähler eine Gleichbehandlung der Kernstadt und ihrer Ortsteile. Es sei nur gerecht, wenn in sie genauso viel investiert werde wie in die Stadt. Die finanziellen Mittel sollten „für sinnvolle und notwendige Investitionen“ eingesetzt werden. „Den Kauf sowie den Ausbau zahlreicher Prestigeobjekte lehnen wir ab“, so Leonie Schölzel und nennt als Beispiele die alte Post und das Kurmittelhaus.

Ferner fordert die Ortsgruppe die direkte Bahnverbindung nach Berlin und ein besseres Busnetz in die Ortsteile. „Die Buslinien sollen in höherer Frequenz abgefahren werden“, so die Freien Wähler. Weitere große Themen seien die Familien- und Bildungspolitik, die Altanschließerproblematik sowie die Initiative gegen die Windkraft.