Scharfe Munition der Bundeswehr lag im Wald

Tilman Trebs

Grüneberg (MOZ) Ein Kiste mit 100 Patronen scharfer Munition hat ein Spaziergänger am Mittwoch gegen 14 Uhr im Wald bei Grüneberg gefunden. „Sie stammt vermutlich aus Bundeswehrbeständen“, sagte Mathias Putzalla von der Oranienburger Polizei am Abend. Unklar ist, woher die Kiste stammt. „Sie kann auf einem Truppenübungsplatz gefunden oder aber auch aus einer Kaserne gestohlen worden sein“, so Putzalla. Ermittelt werde zunächst zum Vorstoß gegen das Waffengesetz und zum Diebstahl von Munition. Womöglich gehe es aber auch um einen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, so Putzalla. Die Polizei stellte die Munition sicher. (til)