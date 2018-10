Radfahrer stirbt nach Unfall

MOZ

. (MOZ) Bei einem Unfall in Eiche ist am Montagabend ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 69-Jährige mit einem weiteren Mann kurz nach 17 Uhr auf der Dorfstraße Richtung Berlin unterwegs und aus noch ungeklärter Ursache mit dem Rad an die Bordsteinkante geraten. Er verlor offenbar deshalb die Kontrolle über das Fahrrad, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Mercedes Vito. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Dorfstraße musste für rund drei Stunden gesperrt werden. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.