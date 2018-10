Festliche Würdigung der Einheit

Drei Bäume für die Einheit: Ein Denkmal für die Wiedervereinigung ist am Mittwoch in Passow eingeweiht worden. Es besteht aus einer Eiche, einer Kiefer und einer Buche, deren Pflanzung der ehemalige Förster Hans-Joachim Gebert (2.v.l.) zu seinem 80. Geburtstag inititiiert hatte. Mit Bürgermeister Walter Henke, der Leiterin der Oberförsterei Milmersdorf Heidrun Koch, Gregor Beyer von der Schutzgemeinschft deutscher Wald und Ortsvorsteher Silvio Moritz (v.l.) nahm er die Einweihung vor. © Foto: Stefan Csevi

Michael Dietrich

Prenzlau (MOZ) Auf der Festveranstaltung des Landkreises Uckermark zum Tag der deutschen Einheit haben Landrätin Karina Dörk, Angermündes Bürgermeister Frederik Bewer und Brandenburgs Wirtschaftsminister a.D. Ulrich Junghanns zur Bewahrung der Freiheit und Demokratie aufgerufen.

Vor mehr als 100 Lokalpolitikern und Vertretern des öffentlichen Lebens aus der gesamten Uckermark hat Ulrich Junghanns an seine Erlebnisse im Zusammenhang mit der Deutschen Einheit erinnert. Er erlebte die Wende mit 33 als Blockflöte in der Bauernpartei, wurde für die CDU in den Bundestag gewählt und schilderte Erlebnisse mit dem letzten Volkskammerpräsidenten der DDR, Günther Malenda, Bundeskanzler Helmut Kohl, die Rettung des Hüttenstandortes Eisenhüttenstadt oder Wahlhilfe unter Beschuss in Albanien.

Bei aller Kritik und vielen Mängeln könne er nicht genug schwärmen von der Einheit und der Errungenschaft der freiheitlich demokratischen Grundordung, sagte Junghans und mahnte, diese nicht als Selbstverständlichkeit zu sehen, sondern sich für sie aktiv einzusetzen.

Mit der Nationalhymne und Mozarts kleiner Nachtmusik hatte zuvor das Preußische Kammerorchester unter Leitung von Aiko Ogata die Festveranstaltung eröffnet. Landrätin Karina Dörk freute sich, dass so viele Uckermärker der Einladung in den Plenarsaal gefolgt waren und äußerte die Vermutung, einige wohl auch wegen des ausgezeichneten Klangkörpers. Sie sagte, der Blick zurück sei auch wichtig, um der jüngeren Generation zu zeigen, dass es geht, Mauern einzureißen und Grenzen zu überwinden und dass es sich lohne, für Demokratie und Freiheit einzutreten. „Wir dürfen nicht zulassen, dass heute wieder Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz und Gewalt auf der Straße und in den Köpfen herrschen“, sagte sie.

Frederik Bewer, der zur deutsche Einheit als 15-Jähriger in Schwedt lebte, erzählte, wie er mit seinem Vater an jenem Tag 1990 zum Brandenburger Tor fuhr, dort mit Hunderttausenden die Nationalhymne sang und Gänsehaut bekam. Und dass es die Staatsbürgerkundelehrerin war, die ihm mit ihrer Antwort auf die Frage, warum in Westberlin Smog herrsche, in Ostberlin nicht. „Sie hatte ganz im Ernst gesagt, dass die Mauer den Smog aufhalte und uns davor schütze. Das war aus heutiger Sicht ein wichtiger Anstoß für eigenes Denken und eine freie Meinungsbildung.“ Diese Meinungsfreiheit sei heute in Gefahr, sagte der parteilose Bürgermeister von Angermünde und wünschte sich zur Bewahrung den Schulterschluss aller gesellschaftlichen Kräfte und einen respektvollen Umgang.

In dem feierlichen Rahmen zeichneten Landrätin Karina Dörk und Kreistagsvorsitzender Wolfgang Seyfried drei Uckermärker mit dem Ehrenpreis des Landkreises aus, die sich aktiv bei der Gestaltung des Einigungsprozesses und für das Zusammenwachsen von Ost und West verdient gemacht haben. Neben der langjährigen Ortsbürgermeisterin Elisabeth Schramm aus Funkenhagen und dem Geschäftsführer des Tourismusvereins Prenzlau, Hans-Dieter Thiemke ging diese Ehrung auch an Jürgen Meißner aus Mescherin. Laudator Wolfgang Banditt würdigte den 78-Jährigen für sein politisches Engagement nach der Wende in Landtag, Kreistag und Gemeinde sowie sein unternehmerisches Agieren, das in der Region viele Arbeitsplätze sichern half.

Am Nachmittag wurde in Passow ein Denkmal für die Deutsche Einheit eingeweiht, für das drei Bäume gepflanzt wurden. Zu der Aktion hatte die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald zum Tag der Einheit 2015 aufgerufen, 270 Gemeinden beteiligten sich.