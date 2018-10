Tempo-30-Limit deutlich erweitert

© Foto: Hans Still

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Auf einem zentralen Abschnitt der Prenzlauer Chaussee in Wandlitz muss neuerdings von montags bis freitags Tempo 30 eingehalten werden. Zudem beginnen am Lanker Weg die ersten Arbeiten für den Aufbau einer Ampel.

Einige Wandlitzer fordern die Tempobeschränkung schon länger, sie dürften sich nun zufrieden zurücklehnen. Mit Hinweis auf die Schule ordnete der Landkreis die Tempobeschränkung in der Zeit von 7 bis 18 Uhr an. Insgesamt zwölf neue Schilder weisen die Autofahrer auf die Vorschrift hin, wobei jeweils ein Zusatzschild auf die anliegende schutzwürdige Einrichtung wie beispielsweise die Schule und die zeitliche Befristung hinweist.

Für die Wandlitzer Verwaltung kam die Aufstellung der neuen Schilder Ende September überraschend. Der Landesbetrieb Straßenwesen hatte die Aufstellung der neuen Schilder erst für Anfang Oktober angekündigt, bestätigte Ordnungsamtsleiterin Ilka Paulikat. „Über den vorgezogenen Termin waren wir zwar nicht informiert, aber wir freuen uns über die rasche Umsetzung.“ Bisher galt eine Geschwindigkeitsbeschränkung nur im Bereich zwischen der Kreuzung Bernauer Chaussee/Prenzlauer Chaussee und dem Wandlitzer Gymnasium. Und dass auch nur zeitlich befristet zwischen 7 bis 9 Uhr und 12 bis 6 Uhr.

Erst eine Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO) im vergangenen Jahr zur Verbesserung der Sicherheit Schwächerer im Verkehr schaffte die Voraussetzungen für die verkehrsrechtliche Anordnung. Vor schutzbedürftigen Einrichtungen wie Schulen, Kindertageseinrichtungen, aber auch Senioren- und Pflegeheimen darf jetzt Tempo 30 angeordnet werden.

Der Wandlitzer Ortsbeirat hatte ursprünglich eine zeitliche Befristung der Temporeduzierung in der Zeit von 7 bis 16 Uhr als ausreichend angesehen. In ihrer Verkehrsrechtlichen Anordnung argumentiert die Untere Straßenverkehrsbehörde: „Aufgrund der Nachnutzung des Schulgeländes und der Sportstätten sowie die 24 Stunden-Öffnung der Pflegeeinrichtung ist die zeitliche Befristung nicht als ausreichend anzusehen und wird auf 7 bis 18 Uhr verlängert.“

Bekannt wurde am Dienstag, dass ab Mitte Oktober die Bauarbeiten für die Ampel am Lanker Weg beginnen sollen. Diese wurden eigentlich schon deutlich früher angekündigt, nun gab es tatsächlich eine so genannte Bauanlaufberatung mit den Fachleuten vom Landesbetrieb Straßenwesen. Bei dieser Besprechung orientierten die Fachleute auf eine siebenwöchige Bauzeit. Angeblich soll es zu keinen großen Sperrungen der L 100 oder des Lanker Weges kommen. Punktuell sei allerdings mit Einschränkungen zu rechnen, mit denen Fußgänger und Autofahrer klarkommen müssen, heißt es. Für Fußgänger ist im Bereich des Lanker Weges während der Bauzeit die provisorische Anlage eines Behelfsweges durch die dortige Senke vorgesehen. Und auch auf der Seite der Jugendherberge ist ein Fußgänger-Behelfsweg angedacht.