Gratis surfen durch die Innenstadt

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Mit WLAN werben Hotels, Reisebusse, die Bahn – doch oft funktioniert das Surfen nicht einwandfrei. Auch die Stadt Eberswalde hat sogenannte Hotspots freigeschaltet. Wir haben sie getestet und nachgefragt, wo man sonst noch kostenlos ins Internet kommt.

Auf dem Marktplatz, an der Statue der Ruferin, probieren wir es aus. Das Smartphone zeigt eine Reihe von WLAN-Verbindungen an, die meisten verschlüsselt. Allerdings taucht auch das unverschlüsselte OpenWLAN-Stadtzentrum auf. Einmal draufgetippt, schon erscheinen die Logos von Telta Citynetz, Stadt Eberswalde und Landkreis Barnim. Schnell noch die Allgemeinen Nutzungsbedingungen überflogen, auf „Einverstanden“ tippen und schon kann kostenlos gesurft werden, ohne eigenes Datenvolumen zu verbrauchen. Die Verbindung ist trotz Markttag und vieler Besucher unerwartet fix. Auch kurze Videos laufen problemlos. Das mag auch daran liegen, dass der Hotspot noch weitestgehend unentdeckt ist.

Künftig will die Stadt werbetechnisch stärker in die Offensive gehen. Wie Pressesprecherin Nancy Kersten mitteilt, sind Aufkleber geplant. Zur Reichweite des WLan kann sie nichts sagen. Im Café Gustav, so berichtet uns ein Leser bei Facebook, sei das Signal bei seinem Besuch zu schwach gewesen.

Und auch als wir uns die Friedrich-Ebert-Straße hinaufbewegen, reißt es irgendwann ab. Kein Problem, denn schon in Höhe der Hochschulbibliothek taucht das Netz „HNE guest“ auf. Mit einmal tippen sind wir drin. Ohne Passwort. Dabei dürfte es laut Pressestelle der Hochschule für nachhaltige Entwicklung noch gar keinen freien Zugang geben. Dieser sei erst in Planung.

Kurz hinter der Bibliothek ist wieder Schluss mit freiem WLAN. Doch der nächste Hotspot befindet sich schon am Bürgerbildungszentrum. Dort bietet die Stadt ebenfalls kostenloses Surfen an. Auf dem Smartphone erwarten den Nutzer die gleichen Hinweise wie am Markt. Alles läuft flüssig.

Von der City soll das kostenlose WLAN nun bald weiter nach Westen ausstrahlen. Der Potsdamer Platz im Brandenburgischen Viertel, der Bahnhofsvorplatz und der Zoo sollen mit dem frei verfügbaren Drahtlosnetz ausgestattet werden.

Derweil hat auch der Einzelhandel Angebote zum Gratis-Surfen für seine Kunden geschaffen. Bei einer Facebook-Umfrage weisen uns Leser auf WLAN im Kaufland am Kleinen Stern und im Real in Finowfurt hin.

Und wer im Forßmann-Krankenhaus liegt, muss auch nicht aufs weltweite digitale Netz verzichten. „Internet am Krankenbett“ heißt der Service, den die Gesellschaft für Leben und Gesundheit (GLG), so Sprecher Andreas Gericke, seit zwei Jahren anbietet. Kostenloses WLAN – allerdings nur für Patienten. Bisher gebe es von deren Seiten keine negativen Rückmeldungen über die Verbindung.